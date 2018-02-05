台大沒校長 快讓管中閔上任

台大準校長管中閔到現在仍無法上任。（本報資料照片）

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中國時報
／特稿

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，後續因為政治力介入及各方雜音，他到現在仍無法上任。不過目前管中閔的爭議已經釐清，府院都說尊重教育部的處理程序，那就不要「歹戲拖棚」，趕快讓台大有校長，也為「政治介入大學自主」停損。

4000人連署促速簽核

管中閔被選為台大校長後，民進黨團及時代力量黨團在總預算協商時提出主決議「台大校長遴選委員會必須釐清疑義，否則教育部不得進行後續聘任作業」，之後還有立委張廖萬堅等人指控他論文涉嫌抄襲等，被認為是政治力不當介入台大校長遴選。

在外界壓力下，教育部一直不核定管中閔的人事案，並要求台大遴選委員會開會確認他的資格沒問題。1月31日，台大校長遴選委員會開了長達6個多小時的會議，確認管中閔擔任校長的資格「毫無疑義」。

不過教育部核定人事案需要時間作業，但挺管和反管的兩派人馬繼續戰鬥，不讓此事件劃下休止符。挺管的人發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，獲台大前校長孫震、李嗣涔等4000人共襄盛舉。他們表示，教育部再不簽核，將示威抗議。

校務會議無權定奪

另一派的人也發起連署，要求舉行臨時校務會議釐清管中閔的校長資格，目前已取得1/5校務會議代表、35人以上的支持，達到召開校務會議的門檻。對此，台大校方表示，校長產生是遴選委員會的權責，校務會議結果只能作為參考。

事實上，管中閔1月5日被選為台大校長後，此事就應該定案。教育部遲不核定，讓外界有操作空間，但過去3周來證實，許多對管的指控是汙衊，他擔任台大校長的資格沒有疑義。

再過幾天就要過農曆年了，又傳出內閣將要改組，教育部長潘文忠可能異動，如果屬實，他將不能批准管中閔的人事案。雖然潘文忠是否離開內閣目前尚未獲證實，但不管如何，教育部都應盡快核定管中閔的人事案，否則會讓外界質疑是執政黨找藉口故意刁難，也傷害到大學自主。

(中國時報)

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