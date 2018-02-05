內閣傳改組 人事案怕生變

2018年02月05日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

內閣改組傳聞不斷，教育部長潘文忠傳出可能異動，為台大校長當選人管中閔能否上任帶來新變數。教育部昨表示，正加緊作業處理管中閔人事案，還不確定何時可以核定，但不會受內閣改組傳聞耽誤時間。

管中閔1月5日當選台大校長，但因為被指控未主動揭露台哥大獨董及論文涉嫌抄襲的風波愈演愈烈，教育部一直未核定他的人事案。從1月下旬開始，管中閔四度在臉書上發文，分別寫下「I AM FINE」、「莫須有」、「大自主是不是台灣價值」及「澹然冷靜」等話，表述心情。

台大校長遴選委員會1月31日再次確認管中閔擔任台大校長的資格「毫無疑義」，管在2月2日上午現身，與親友學生在老台北早市、涼州街巷內的小吃店聚首，民眾發現他，熱情與他合照，展現出高人氣。

不過，管中閔整個人小了一號，據了解，他過去3周瘦了5公斤；當天用餐時，他也「不太開玩笑」，跟以往總是談笑風生、霸氣十足很不一樣。對於政治力發動的攻擊，管中閔的妻子說，「他們怎麼可以這樣欺負人」，管中閔前幾天完全不講話，鎮日只埋首批讀一本本學生的論文。

台大應力所教授王立昇在個人臉書發文說，這次校長遴選結果，也許有些人不滿意，但既然管中閔在獨董及論文爭議都已釐清，就讓他趕緊上路吧。台大還有很多的挑戰要面對，再對立下去，實在非台大之福，也非台灣之福。另位台大教師則說，教育部不能再拖下去，趕快核定管中閔人事案，讓台大回到正軌。

管中閔的人事案目前已送到教育部，教育部正由人事處、法制處及高教司彙整討論中，次長林騰蛟表示，會加快作業腳步，但目前尚難確定是否可以在農曆年前核定。

最近內閣改組聲響起，潘文忠傳出可能異動，如果這項消息屬實，依慣例他不能核定人事案，管中閔能否上任將出現新變數。不過林騰蛟明確表示，內閣改組和管中閔的人事案是兩回事，教育部會依程序處理管中閔的人事案，不受內閣改組傳聞影響。

(中國時報)