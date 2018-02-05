新聞透視－鐘點費給「香蕉」 只能吸引猴子

2018年02月05日 04:10 中國時報 崔慈悌

政府要推動台灣各大學成為世界級學府，提供給國外學者專家授課鐘點費卻是少的可憐，連大陸的六分之一都不到，給的是「香蕉」，當然只能吸引猴子。

國內各大學早年在全世界的排名並不差，就算打不了「世界盃」，也絕對足以打「亞洲盃」，但近年來卻是每下愈況。

根據英國教育刊物《泰晤士報高等教育專刊》公布的「世界大學排名」，台灣各大學的表現幾乎是節節敗退，過去穩坐前150名的台灣大學，從2015年起就被擠出150名，2018年的最新排名，台灣大學已退至198名，其他的大學更不用提，清華大學、交通大學都跌到300名之外。

反觀新加坡和中國大陸各大學的世界排名，則是不斷躍進，新加坡大學在2011年世界排名第31，2018年雖略有退步，但仍排第22名，北京大學則是從2011年的47名一路爬升到第27名，清華大學也擠進30強。

美國機構《U.S. News & World Report》公布的2017年全球最佳大學排名也是一樣，台灣大學從2016年的第128名，跌到第144名，亞州地區最佳大學前3名分別為東京大學、新加坡大學、北京大學。

相對於台灣各大學在全世界的排名節節後退，鄰近的新加坡、中國大陸、香港各大學卻是快速崛起，為了培養國內優秀人才，無論是新加坡還是大陸，近年來積極拉攏國內外甚至是台灣的優秀學者專家前往授課，除了對外聘專任教授提供高額待遇外，對講座或兼課的專家學者也提供高額鐘點費。

儘管台灣2017年人均收入為2萬2928美元，約是中國大陸的2.5倍，但大陸的大學支給境外學者鐘點費折合台幣高達15000元，台灣卻只有2400元，難怪要被考試委員斥為「國際笑話」。

政府口口聲聲要培育人才，就應該儘速修改不合時宜的法規，拿出牛肉來吸引獅子，捨此不為，卻連國立大學遴聘校長都要搞藍綠惡鬥，也難怪優秀的人才和師資不斷流失了。

(中國時報)