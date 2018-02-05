任意刮痧、拔罐 妙齡女留疤

2018年02月05日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

一名20幾歲、有蟹足腫體質的女性，因身體痠痛去接受推拿，對方卻在未詢問相關禁忌症的情況下替她拔罐，導致背部出現蟹足腫，緊急跑去皮膚科求診，未來恐留下疤痕。因拔罐器並不屬於醫材，不僅民眾可輕易取得，各傳統整復推拿店家也幾乎都有提供拔罐服務，但草率使用當心出問題。

現代人忙碌、壓力，常會透過傳統整復治療方式治療或放鬆身心，國內現有1700多家傳統整復推拿業，因尚無官方的證照，出現品質不一情形。

長庚醫院中醫部部主任陳俊良說，拔罐是透過改善局部血管循環來減輕疼痛，常用在拉傷、痠痛、肌肉發炎、疲勞等狀況，但因為破壞微血管行為，每次拔完必須休息2~3天讓血管復原，否則除效果易打折，身體更會出問題。

皮膚科醫師趙昭明說，包括蟹足腫體質、過敏、有傷口、有吃抗凝血劑者，均不建議拔罐；他補充，拔罐頻率不應太高，除會增加過敏接觸性皮膚炎機率，若在微血管破裂未癒的情況下、再次拔罐破壞，久了會出現不易消去的血腫瘀青。

台北市中醫師公會理事長林展宏提醒，拔罐因會讓具抗發炎機制的血液集中，可鬆解部分組織疲勞，但有些痠痛可能是源自於其他問題，像腰部不適可能是腰間椎間盤突出造成，單靠拔罐不僅無法治癒，更可能延誤病情；他強調，拔罐後，痠痛問題若在3~4小時後又復發，便應及時就醫，找出真正病因。

衛福部中醫藥司專員賴芳林說，未來傳統整復推拿的技術士證照，會考「刮痧與拔罐調理」，衛福部中醫藥司也於去年完成「刮痧與拔罐研究計畫」並出版操作手冊，內容包括操作流程與要求、禁忌症及部位等，該手冊也提供給相關工會團體，除了盼能提升從業人員品質，該計畫也替未來的證照考試內容作準備。

參與手冊制定的中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗表示，透過刮痧拔罐來放鬆、緩解疲勞，這屬於民間常見的民俗調理，但絕對不可宣稱療效，否則就有涉及密醫的違法行為，此次做這手冊，也是為了將保健養生和醫療分清楚。他強調，拔罐器現雖非醫材，但建議器材外應註明不適用的對象和部位，保障使用者的健康。

(中國時報)