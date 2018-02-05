10萬整復推拿師 將推技術士證照

2018年02月05日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

國內現有10萬人從事傳統整復推拿業，因多採師徒制，水準參差不一，偶傳施力不當、施術部位錯誤而讓顧客受傷；有鑑於此，衛福部日前完成了傳統整復推拿業「技術士」證照規畫，並送進勞動部進行後續程序。

民俗調理包括傳統整復推拿、腳底按摩、按摩、經絡調理等4大類，共有20多萬名從業人員。衛福部中醫藥司表示，傳統整復推拿業人最多，有公會登記的就有8~10萬人，且風險性較其他3類高，故率先替他們規劃技術士的考證制度。

負責證照規劃的台師大科技應用與人力資源發展學系教授黃能堂說，目前規劃是通過246小時課程，涵蓋學科、術科的8個單元；中醫藥科長蔡素玲補充，8單元包括衛福部辦理的18小時法規教育課程，以及基礎生理解頗學、基礎經絡理論、傳統整復推拿基本常用手法、傳統整復推拿全身調理手法、刮痧與拔罐調理、習用青草膏泥基礎包紮手法、傳統整復推拿從業實務（含顧客服務）等通過勞動部認證民團開班授課的7單元，時數從18~54小時不等。

中醫藥司司長黃怡超說，該技術士屬於新職類，已送勞動部進行審核程序，他強調證照只是加分，並不影響從業人員的就業權。

根據統計，過去10年，民俗調理業相關的行政、民事、刑事判決共102件，分別以涉及醫療廣告、侵權、性騷擾為大宗。黃能堂說，透過證照制度的建立，除能強化從業人員法制觀念，也有助於保障消費者權益。

傳統整復推拿師職業工會全聯會理事長胡震亞說，傳統整復推拿過往多是師徒私授制，易品質不一，現雖有許多社團會發自己認定的技術證明，但品質如何並不可考，工會一直期待能有政府承認的證照，公平又能降低負面品質；雖然薪資和有無證照沒有直接影響，但透過好的教育訓練，絕對有助於整體大環境，除能增加客戶信任感，對吸引觀光客也有幫助，一旦勞動部完成考試規則，工會便會積極鼓勵成員去考照。

(中國時報)