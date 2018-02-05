台股超牛 紅包行情不看淡

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中國時報
／台北報導

美國十年期公債殖利率大升，美股驚爆「黑色星期五」；法人指出，台股多頭格局尚未反轉，儘管夜盤台期指率先跌破11000點，但無礙台股中多格局，最後六天的紅包行情不宜看淡。

美股道瓊、那斯達克、S&P 500、費城半導體四大指數上周全數回檔，跌幅介於1.96～2.74％之間，四大指數均創下2016年9月以來最大回檔。

道瓊回檔 市場恐慌

其中，道瓊指數周五更一舉重挫665點創下史上第六大跌點，引發市場恐慌，VIX指數單日更是大漲28.51％。

國內外法人對紅包行情的看法持續樂觀，法人指出，金雞年封關在即，有沒有紅包行情要注意四大要素：一、美聯準會新主席上任，不易出現崩盤走勢，其政策方向將逐步明朗；二、原物料、被動元件、矽晶圓等缺貨情況仍在，基本面可望持續熱絡；三、本次股市走揚的「本益比」行情，與2000年網路泡沫及2008年金融危機的模式不同；四、台股龍頭台積電ADR上周五跌幅僅2.09％，跌幅不重，對台股影響降低。

富邦投顧總經理蕭乾祥表示，美道瓊指數元月上揚5.7％，並在連續7天內大漲千點，短線乖離過大；隨上周美公債殖利率竄升至四年高點2.85％引發獲利了結賣壓，這種技術性修正的現象符合多頭市場緩漲急跌的格局，隨台積電等企業對全年景氣持續樂觀，在基本面加持下，紅包行情仍不宜過分悲觀。

股市波動大 成常態

摩根亞洲首席市場策略師許長泰指出，就股市波動度來觀察，去年全球股市出現指數一直漲、波動度卻很低的罕見狀況，然而進入2018年，因為全球主要央行貨幣政策陸續正常化，資產會出現輪動表現，市場波動性不會再像去年那麼低，上周五美股重挫，代表波動度大增將是今年的常態。

急跌重挫 視為買點

日盛投顧總經理李秀利認為，夜盤台期指成交量僅佔一般交易的2成下以水準，在上周台股收市後驚惶性避險心態下，指數才會跌破「萬一」點關卡，然多頭行情還沒結束，急跌重挫應該視為買點。短線來看，農曆春節封關進入倒數，內資投資情緒較偏觀望，追價意願不高，一般投資人甚至不打算抱股過年，漲多個股更容易面臨調節賣壓，不過，台股年後表現值得期待，建議逢低布局。

(中國時報)

美股暴跌 專家看台股先下後上

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