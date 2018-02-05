美股暴跌 專家看台股先下後上

2018年02月05日 04:10 中國時報 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

美股上周黑色星期五風暴，勢將衝擊台股盤勢，投資專家建議，紅包行情效應仍在，本周盤勢有望先下後上，看好金融、高殖利率、原物料及低基期股等走勢。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美國經濟數據表現優於預期（包含薪資成長率及就業人數），且10年期公債殖利率飆高到2.84％，引發美國FED升息速度加快、加高的疑應，造成美國道瓊、那斯達克、S&P500及費城半導體四大指數周五全面下跌。

陳奕光表示，上周五台積電ADR下跌2.07％，友達ADR也跌1.91％，跌幅低於預期，研判台股今日開盤儘管將受美股重挫影響開低，但無礙資金行情持續發酵，本周指數將以先下後上的走勢居多。

統一投顧董事長黎方國表示，美股道瓊指數過去25年有9次跌逾600點，主要發生在2000至2001年網路泡沫及2008年雷曼兄弟事件，而重挫隔日約有65％比率出現反彈，且一周內上揚機率更高達7成。

黎方國說，研判台股周一開低震盪拉回，但將留下影線，周二即可能反彈，短期月線不會被有效跌破，季線更具強力支撐，在盤勢走弱過程不殺低，建議多看少做，看好防禦型股票如高殖利率的傳產龍頭股、電信股及金融股。

黎方國表示，2月13日MSCI將公告最新權重資訊，台股去年11月才被調升權重，但以台股去年底到今年走一波漲升行情，且獲得國際資金流入與買超，看好台股權重將再獲調升；至於MSCI指數成分股方面，5G網通智邦、AI電動車致茂、內需消費美食-KY以及矽晶圓台勝科等，有機會獲新納入成分股；而亞太電、潤泰全及中裕等則可能被剔除，將影響相關個股表現。

(中國時報)