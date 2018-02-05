三大利空 美升息步調恐加快

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中國時報
／綜合外電報導

金融時報報導，美股上周五暴跌令外界更加確信美股正面臨公債殖利率、通膨率及經濟成長率齊升等三大利空；甚至有分析師警告，這三大指標若同時升到3％，聯準會升息步調恐將加快，並終結過去一年來的美股漲勢。

State Street全球顧問公司首席投資策略師艾羅尼（Michael Arone）表示：「近來市場流傳一套關於數字3的推論，那就是在美國10年期公債殖利率、通膨率及經濟成長率都達3％的情況下，交互作用將使聯準會升息步調加快，終結眼前這波經濟成長。」

根據過去經驗，貨幣政策緊縮步調過快往往阻礙經濟成長，連帶打擊股市。

過去10年，推動美股上漲的主力除了企業獲利之外，10年期公債殖利率偏低也扮演重要角色。然而，年初以來10年期公債殖利率已從2.41％漲至上周五的2.84％，估計不久就會觸及3％關卡，創下4年來首例。

素有「債券天王」稱號的葛洛斯（Bill Gross）及DoubleLine資本公司創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）都在近日預警，公債殖利率將持續上漲。

研究機構DataTrek創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）表示：「在利率攀升的情況下，國內經濟與企業獲利必須維持強勁成長才能支撐股市。」

根據FactSet統計，目前標普500指數本益比高達18倍，已超越近5年及近10年平均值。儘管瑞士信貸預期美國稅改將使今年標普500大企業獲利較去年成長17.4％，締造2010年以來最大成長率，但The Leuthold Group首席投資策略師波森（Jim Paulsen）認為，企業獲利前景早已反映在先前這波美股漲勢中。

波森表示：「目前還剩10年期公債殖利率增至3％，以及通膨率增至3％這兩大因素尚未反映到股市。」

投資機構Federated Investors首席股市策略師奧蘭多（Phil Orlando）則認為，即便10年期公債殖利率逐漸攀升，美股目前仍處於「甜蜜點」，他近日將今年標普500指數目標從3000點上修至3100點。

(中國時報)

美股暴跌 專家看台股先下後上

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