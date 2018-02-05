黃育徵：台灣機會 2035零廢棄

2018年02月05日 04:10 中國時報 謝錦芳 、 王玉樹 ） （執筆：

台糖善化糖廠2016年開工製糖，舉辦焚香拋蔗儀式，董事長黃育徵（左二）當場啃起甘蔗。（本報資料照片）

雲林、嘉義一帶的蚵殼一直被當做垃圾，若好好利用，製成碳酸鈣，可創造多贏。圖為口湖地區蚵殼堆滿屋前。（本報資料照片）

管道一

黃育徵

黃育徵小檔案

藍綠惡鬥、朝野紛爭不斷，誰能靜下來想想要留給下一代什麼樣的台灣？台糖董事長黃育徵指出，台灣長期靠著進口原物料，加工生產外銷，廢棄物卻造成環境汙染，這種線性經濟出了問題；循環經濟給台灣一個新機會，台糖預計5年內綠能發電100％自主，並邁向2035年「零廢棄」的目標。

台糖5年內綠能發電 100％自主

循環經濟在國際風起雲湧，歐盟在2015年發表循環經濟推動計畫，預計2030年之前回收65％城市廢棄物；荷蘭政府訂定2030年之前減少使用50％原物料，2050年之前完全實現循環經濟。

創辦資源循環台灣基金會，倡議循環經濟不遺餘力的黃育徵，2016年9月接任台糖董事長，透過每月論壇，邀請專家分享循環經濟的理念與實務，讓員工們建立共識，打造台糖成為第一家「零廢棄」的國營企業。以下是黃育徵與總經理管道一接受《中國時報》專訪摘要。

問：線性經濟出了什麼問題？

黃答：半世紀以來，台灣持續倚賴進口大量能源、原物料，從事加工生產外銷，製造過程產生的廢棄物造成環境汙染，這樣的線性經濟造成生態失衡、破壞環境、全球暖化等，而循環經濟是一種典範的轉變，可以根本解決這些問題。

線性經濟最大問題是把利潤私有化，成本卻公有化，亦即把對環境的破壞由社會大眾來承擔，這樣的經濟模式無法永續。

問：為何循環經濟是台灣的新機會？

黃答：台灣長久以線性經濟模式思考，但台灣缺乏天然資源，市場不大，結構上沒有競爭的條件；1950年代以來一直以低廉的水、電、勞工、融資和環境成本，以代工模式生產。循環經濟打破線性經濟的窠臼，把廢棄物變資源，這對沒有天然資源的台灣，正是一個新機會。

推動蚵殼再生利用 創造多贏

問：最近台糖準備把蚵殼加以利用，請談談這個計畫？

黃答：台灣有很多資源，沒有好好利用。例如，彰化、嘉義、雲林、台南等地，路旁很多廢棄蚵殼，這些不起眼的蚵殼一直被當做垃圾，但如果好好利用，製成碳酸鈣，可用於肥料、飼料、建材、造紙材料，也可應用於保健食品、美容保養品、醫藥原料、高級濾材等，可創造多贏，對環境、生態有幫助，對當地可增加工作機會，這就是循環經濟的具體實踐。

問：台糖要邁向2035年「零廢棄」目標，怎麼落實？

黃答：這是一個長期的工程，同仁們要先有共識，自去年6月開始，我們每月舉行論壇，針對循環住宅、文化資產、平地造林、畜牧養殖、生物科技等議題廣泛討論，希望透過交流激盪，最後內化為個人行動目標。

我們擬定5年計畫，台糖身為國營企業，要配合國家政策、與社會連結，並且協助產業升級。例如，蚵殼再生工廠、沼氣發電、太陽能發電等，都是重點項目，希望3～5年內達到綠能發電100％自主。

問：台糖是養豬大戶，豬隻排泄物用於沼氣發電的進展如何？

管答：屏東東海豐為全台首座現代綠能養豬場，斥資近7億，2月8日將正式動土，將成為台糖首座現代化循環經濟養豬園區。東海豐設計有防疫的「負壓水濂」、沼氣發電、太陽能面板，結合環保、綠能、又可以減少用水，考慮動物福利等，要打造一個全新的現代化畜殖產業。今年底完工後，還會希望它變成一個環境教育場址。

國家土地只租不售 吸引投資

問：台糖為全台最大地主，不論政府或民間投資，都找上台糖，請談談台糖的土地政策？

黃答：從國家層級角度看，土地、水、空氣和土壤都屬於公共財，台糖的土地屬於國家，基於土地資源有限，不應隨意出售，較理想的方式是人民有使用權，而非所有權，應維持只租不賣方式，這就是循環經濟。其次，從地方政府角度，土地只租不售，可以吸引真正想發展事業的投資者，為地方創造更多就業機會；從企業投資的角度，土地採租用方式，可以擁有更大的彈性。

(中國時報)