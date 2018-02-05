翻轉未來 專注新農業、循環經濟

2018年02月05日 04:10 中國時報 王玉樹 ） （執筆：

過去開量販店、賣保養品、賣油、飯店，無所不賣的台糖，今年8大事業部估計還要再虧4億多元，未來台糖經營策略已經定調專注「新農業」與「循環經濟」。現有多角化事業不會再擴增，業外事業會以「轉投資」方式間接參與，不再自己跳下去經營。

面對今年預估再虧2.5億的台糖量販店，台糖總經理管道一無奈說，確實跟有幾十家的連鎖大型量販店來說，台糖採購成本無法降低，用人費用卻又比較高，經營的辛苦。量販店未來採「逐步退場」政策，慢慢結束營業。

休閒遊憩方面，連過去有賺錢的台糖長榮酒店，近兩年也呈現虧損。管道一說，過去賺錢的長榮酒店，這兩年面對老爺、晶華等酒店進駐，台南已成一級飯店戰區，雖然長榮的陸客很少，但其他飯店因為少陸客，就搶國內與亞洲遊客，使長榮住房率受影響。委託長榮經營管理的合約今年底前到期，公司已經在研商招標，如果有其他好的飯店管理者，台糖很樂於合作。

管道一表示，過去20年，因糖業緊縮，台糖為有效利用人力，就往多角化事業經營，但其實國營事業沒有特別道理去做這些事業。台糖未來會調整策略，主要配合政策需求，並專注在新農業與循環經濟領域上，至於其他事業都不會再擴大投資。如果想要參與，會採用與民間廠商合作，或用「轉投資」方式來做。

對於新農業與循環經濟，管道一指出，台糖有1萬多公頃造林地，規畫在林地中央騰出一片面積做「農業循環園區」，園區內設負壓水簾豬舍，鼓勵外面小豬農把豬隻養在裡面。除豬隻用水可減少、豬糞尿收集後，可以去做沼氣發電。發完電後的沼渣，還能混合其他農業資材，做成有機肥等。

管道一說，這部分會以轉投資成立公司來經營，例如成立沼氣能源服務公司做沼氣發電，成立肥料公司，來做有機肥。除台糖找夥伴入資外，農民也可以成立合作社來投資，一方面自己生產，一方面當老闆。這還只是農業循環部分，養豬還有工業循環，例如豬骨、豬皮加值化，可以做成敷皮等醫材。

(中國時報)