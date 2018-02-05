他的夢想 打造資源循環的台灣

2018年02月05日 04:10 中國時報 謝錦芳 、 王玉樹 ） （執筆：

台灣沒有豐富的天然資源，企業界總是抱怨台灣缺水、缺電、缺土地、缺人才，幾乎什麼都缺；不過，台糖在董事長黃育徵率領下，千方百計要將台灣最不起眼的廢棄物變資源。誰說台灣沒有資源呢？在黃育徵眼中，台灣遍地「黃金」，都是資源。

黃育徵在10多年前卸下台橡董事長兼執行長的職務，捲起袖子做廚餘回收；當時他的夢想是讓台灣成為無毒有機島，還曾帶領縣市長與十多位豬農到丹麥取經，推動沼氣發電。如今，他要進一步打造資源循環的台灣。

2016年9月，黃育徵接任台糖董事長，與4000多名員工一起實踐循環經濟。一年多來，從台灣頭走到台灣尾，他表示，「能夠看到如此多元的台灣，心存感激，更重要的是協助部屬成功。」

理想性格、使命感強烈的黃育徵上任以來，員工們感受到最大改變是，「台糖看事情的角度從一家國營事業角度，升級到從國家、社會角度，慢慢改變營利的形象。」

生物科技事業部副執行長黃怡仁說，台糖變得比較活潑、主動性較強。最明顯得改變是「台糖不是用賺錢角度，而是學會從國家、社會視野看事情」。土地開發處處長張榮吉認同說，黃對公司影響是公司經營不只是營利，而是希望帶領出效果，帶給企業界好示範。

黃怡仁說道，過去台糖比較少參與公益，現在會去關懷老人。雖然有同仁會擔心做這些事無法多領年終獎金，但董事長掛在嘴邊的是「good idea」就是「good business」。

讓同仁窩心的是，黃育徵在過年過節重大節日，會寫一封信給全體同仁，講述理念，分享使命，提醒大家做事要「成就他人」，要「做一個有溫度的企業」，帶領大家前進。

黃育徵早在2010年就開始倡議零廢棄、循環經濟的理念，儘管許多人質疑零廢棄的可能性，對於黃育徵而言，以20年為期，是一項使命與承諾。循環台灣，先從循環台糖做起。

(中國時報)