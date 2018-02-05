大老施壓挺台 川普左右為難

2018年02月05日 04:10 中國時報 劉屏 ／華盛頓4日電 ／華盛頓4日電

美國媒體指出，共和黨一些重量級人士向美國總統川普施壓，希望他堅定支持台灣，可是川普在北韓等議題需要北京支持，因此他左右為難。

憂損害美中關係

以政治議題為主的報刊《Politico》發表專文，說台灣期盼川普保護台灣免受北京霸凌，美國國會中的共和黨要員則藉由立法支持台灣。「國會這種作法可能損害川普與中國的微妙關係」，陸方駐美外交官已經說了：美艦靠泊高雄之日，就是共軍武統台灣之時。

行政院大陸委員會主任委員張小月等官員接受《Politico》獨家訪問。官員們表示，一年來，北京在政治、軍事上對台灣的威脅有增無減，因此他們促請川普政府堅定立場，並能更進一步支持台灣。文章指出，川普說過，大陸對鄰國咄咄逼人，他要堅定對抗；但另一方面，川普也需要大陸國家主席習近平合作處理北韓及經貿等議題。

國會友台力道強

文章稱，川普的對台政策尚不明確，倒是國會搶在前頭。《國防授權法案》中，國會建議美國國防部研究美艦靠台之妥適性；最近眾議院又通過《台灣旅行法》，建議放寬美台高層官員訪問。

國會何以如此？川普與蔡英文通電話2個月後，川、習通電話，川普重申了「一個中國」政策。這篇文章稱，川普重申「一中」一事令一些國會議員失望，而且一年來，北京加強壓迫傾獨蔡政府，於是國會出現了更強的友台力道。除了前述法案外，還有其他例證。例如蔡總統過境美國時，參議員克魯茲不理會北京的強烈反對，在休士頓與蔡見面。參議員盧比歐則支持《台灣旅行法》，只是參議院目前尚無動作。

台盼美堅定奧援

國會挺台，行政部門也有立場堅定之人，例如新任國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）說，美艦靠港訪問「完全符合」美國定義的一個中國政策。

文章分析，在台灣，當局不只關心陸方在軍事、新航線等方面對台灣施壓，還關心比較隱諱的政治活動。張小月說，大陸意圖在台灣建立無形網路，並策動一些人幫北京說話。她說，諸如新黨青年委員會王炳忠事件，「我們有很多理由懷疑北京的手在後面做了很多事」。

(中國時報)