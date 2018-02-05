新聞分析－布局鬥智 美中對弈步步驚心

2018年02月05日 04:10 中國時報 孫昌國

2018年注定是中美多事之秋！沉穩內斂的大陸領導人習近平對上先聲奪人、粗中帶細的美國總統川普，不但是中美鬥智和鬥力的展現，也是兩強實力逆轉的關鍵時刻。

新年伊始，華盛頓開始從經濟、政治、軍事、地緣上多管齊下劍指北京。川普在貿易戰上初試啼聲，在太陽能和洗衣機產品對大陸施加高額關稅，還揚言「會以對方想不到的天文數字施加懲罰」。川普在發表國情咨文時也直言北京對美國經濟、價值觀和安全構成挑戰，是美國的「對手」。在軍事上，川普更全面提升美國原本就對大陸擁有的核武壓倒性優勢，並計畫研發低當量的核子武器，對北京形成另一波軍事壓力。在地緣政治上，川普提出印太戰略，不但擴大了歐巴馬「亞太再平衡」的範圍到印度洋，還積極構建美、日、印、澳的「亞太北約」，制衡和壓抑北京日益增長的影響力。

值得注意的是，川普雖然在國內爭議不斷，但逐步收編、整肅反對勢力。他的大幅降稅措施和提高軍費，拉攏了共和黨建制派和傳統軍工複合體。跨國企業、金融財團也因股市屢創新高而嘗到了甜頭。勢力龐大的猶太集團更因川普決意承認以色列首都是耶路撒冷而給予川普關鍵支持。其對待外來非法移民、美國優先等政策更是鞏固了極右派對他的支持。如果川普成功從通俄門中脫困，期中選舉能維持平盤，他的總統任期將可能會是倒吃甘蔗，日益進入佳境。

在亞太區域，川普實際上對北京也圖窮匕見。川普一年任內，北韓和台灣逐漸成為他布局亞太棋局的兩根槓桿，逐漸通過製造緊張和通過友台法案創造了對北京的籌碼，以及發動戰爭或維持和平的主動權。他一方面逼迫日韓盟友讓利，赴美投資，向美國買軍火；另一方面降稅吸引跨國企業大筆資金回籠，有意無意在大陸周邊製造不穩定因子，因此可以說，川普元年他的亞太戰略初見成效。

面對咄咄逼人的川普，習近平當然看在眼裡，繼續秉承「你打你的，我打我的」之戰略。一方面積極建軍備戰，另一方面加快經濟改革推動一帶一路大戰略的腳步。希望以靜制動，但同時對川普亮出底線。展望未來，北京應該還會在全球金融、貨幣領域讓華盛頓理解大陸是美國最大債權國的事實和貿易戰會引發川普不能承受的經濟損失。在西太平洋，北京也會繼續展現實力讓美國知道「兩敗俱傷」的道理。在地緣政治上，北京將和華盛頓展開全球大棋盤式的高手對壘。

「鬥而不破，大局可控」一般是形容中美關係最貼切的形容詞，但2018年勢必還要加上四個字：充滿風險。

(中國時報)