文在寅穿針引線 促美朝對話

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅捉緊兩韓「體育外交」成功破冰的勢頭，將善用北韓與各國高層代表團出席平昌冬季奧運開幕盛會的契機，在美國副總統彭斯、中國大陸國家主席習近平的特使韓正、日本首相安倍晉三等大國要角之間穿梭奔走，為美與北韓勸和促談。

而北韓核問題六方會談美國團長，則已於4日表明，願與北韓開展面向無核化的可靠對話。

南韓外交部4日宣布，文在寅總統將以9日開幕的平昌冬奧會為契機，展開元首外交，在美國與北韓之間搭橋、促成雙方對話。南韓迫切希望爭取在歡迎各國代表團的晚宴上，安排美國總統彭斯與北韓高官見面。

文在寅預定8日（冬奧開幕前夕）與彭斯會談，隨後並將偕夫人與彭斯共進晚餐，屆時會強調美與北韓有必要趁機接觸對話，以利重啟北韓核研發問題解決進程。

文當天也將在青瓦台（總統府）會見習近平特別代表、中共排名第七的中央政治局常委韓正。有南韓媒體質疑韓正層級不夠高，但陸媒反駁說，此規格已遠超越2012年的倫敦奧運會開幕式和2016年的里約奧運會開幕式。且在薩德入韓問題仍未解決之際，陸方這樣的安排已給足了南韓面子。

在9日冬奧會開幕式當天，文在寅將與日相安倍舉行高峰會談。安倍據料將強調在北韓核問題上美日韓三國合作的重要性，同時也將表明日方對慰安婦問題的立場；而文則將宣示，兩國在慰安婦問題的「歧見」不會影響雙方合作。

文在寅著重的美陸日三國均為朝核六方會談成員國，足見其努力想把兩韓「體育對話」，轉軌升級為美國與北韓政治對話。六方會談美國與南韓雙方團長，朝鮮半島和平交涉本部長李度勳與美國務院對朝政策特別代表尹汝尚，5日將在首爾會談，協調推動美與北韓對話的策略。

由於北韓率領高層代表團出席冬奧的人選尚未確定，因此美方仍持觀望態度，不願過早議論美國與北韓高官是否會在平昌冬奧接觸。

文在寅除將會見美陸日三國的領袖與代表，也計畫分別與瑞士總統貝爾塞、德國總統史坦麥爾、斯洛文尼亞總統帕霍爾、聯合國祕書長古特瑞斯、拉脫維亞總統維尤尼斯、挪威總理索爾伯格女士等出席冬奧的國家和國際組織領導人會談或會餐。

(中國時報)