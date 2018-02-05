三池淵樂團 15萬人搶票

2018年02月05日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓兩名孩童4日在平昌冬季奧運廣場，與平昌冬奧吉祥物守護虎（右）和半月熊（左）合影留念。（美聯社）

因兩韓破冰而成全球焦點的南韓平昌冬運會，已進入最後倒數。南韓總統文在寅幕僚5日透露，北韓將派「最高階層」官員擔任代表團領隊，預料平壤當局日內將公布這位神祕高層的身分。另外，專程為冬奧造勢的北韓藝術表演團將在6日翩然抵韓，由北韓領導人金正恩緋聞女友玄松月領軍的三池淵管弦樂團未登台先轟動，8日和11日的2場演出掀起搶票熱潮，超過15萬南韓民眾登記抽籤，希望一睹該團風采。

不願透露姓名的青瓦台官員告訴韓聯社，首爾希望北韓的代表團能包含最高位階官員，冬奧會或能協助把這股動能用於和平進程，並成為美國和北韓間對話的序曲，「這是我們的期待，如果該名官員是僅次於金正恩之後的二號或三號高層，將更具意義。」「文在寅總統關切北韓能派出高階代表，我相信統一部或國家安全委員會可能已接觸北韓。」「我方預期北韓將在日內宣布名單。」

外界觀察，北韓二把手勞動黨副委員長崔龍海，或最高人民會議常任委員長金永南，都是率團參奧的可能人選，金正恩也可能破格派胞妹金與正帶團到平昌。

而根據兩韓先前協議，北韓藝術團23名由後勤人員組成的先遣隊，5日上午帶著樂器和裝備入境南韓。藝術團全員則在6日合體抵韓，並分別在冬奧開幕日前夕的8日下午8點，以及11日下午7點，分別在江陵藝術中心及首爾的國立劇場各演出一場。北韓2日曾表示，藝術團由三池淵管弦樂團的140人組成。

北韓藝術團演出的入場券，將以網路登記並抽籤的方式送出，江陵場抽280人，首爾場抽出250人，中籤的幸運兒可拿到2張門票。韓聯社報導，負責三池淵管弦樂團演出票務的Interpark表示，江陵場抽籤吸引超過3萬9千民眾登記，首爾場門票更有逾11萬7千民眾搶破頭，中籤率僅0.21％。除抽籤外，另將分配1100張門票給弱勢族群和韓戰離散親屬。

(中國時報)