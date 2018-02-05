主教任命協議 最快3月簽署

2018年02月05日 04:10 中國時報 劉永祥 、呂佳蓉／台北─北京報導 、呂佳蓉／台北─北京報導

針對去年12月中梵就主教任命問題舉行第7次工作小組會議，隨後傳出教廷要求2名合法主教讓位給北京任命的主教，及準備承認7名大陸自行任命的主教，大陸涉外人士透露，中梵間有關主教任命問題，最快在3、4月間就會簽署協議，內容將是大陸提名數位主教人選，由教宗圈定，教宗有否決權但須敘明理由。

至於中梵建交的時間表，涉台人士透露，北京有把今年11月台灣地方選舉時間列入考量，不會讓民進黨有操作悲情牌空間，否則反而有利民進黨選情，所以7、8月間，或是今年底，都是有可能的時間。

中梵建交應在下半年

針對梵蒂岡要求合法主教退位引發軒然大波，教廷國務院長帕洛林日前出面強調，尋求中國天主教統一是教廷努力的目標，在中國不是有兩個教會，而是兩個忠實的信徒團體，會嘗試讓他們逐步和解；如果有人被要求犧牲，也是為了增進全體教會福祉，不是政治交換。大陸涉外人士說，帕洛林的話，已為兩國建交談判做出正面註解。

此外，大陸統戰部的態度改變，也是中梵建交談判在中共十九大後進展迅速的主因之一。涉台人士說，在大陸部委中，對中梵是否應建交，向來外交部贊同，統戰部反對，因後者認為，一旦建交，會讓教廷所代表的西方價值滲透，不利中共統治。

但尤權出任統戰部長後，對於建交持正面的態度，「中梵的建交方案與模式，不會跟西方國家一樣，建交後雙方關係還是要一步步進展，重點是雙方先建交。」

台立委訪梵盼會教宗

在此敏感時刻，立法院外交及國防委員會於3日前往教廷、義大利及希臘參訪，預計在教廷停留一天一夜。民進黨立委蔡適應表示，台梵為邦交國，互訪是必要的，正協調能否晉見教宗。但安排行程的我方官員透露，受到中梵正談判主教任命影響，這次安排立委訪問團比以往吃力，除希臘官員與國會議員持開放態度外，包括教廷在內態度都謹慎保守。

大陸目前約有1200萬天主教徒，但因中梵雙方互不承認，分為聖統制（教宗承認，地下教會）和中國天主教愛國會及中國天主教主教團（一會一團）。教宗將以承認一會一團的權威，來換取大陸承認教宗是中國所有天主教徒的領袖。

(中國時報)