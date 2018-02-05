陸外交布局 不是圍著民進黨繞

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中國時報
呂佳蓉、／台北報導

民進黨上台後，外界曾傳言台灣將出現雪崩式斷交等骨牌效應，但熟悉大陸外交運作的學者認為，大陸2018年外交走向，將有不一樣的思路，只選擇對大陸外交戰略布局有利的國家建交，除此外的台灣其他邦交國，大陸沒興趣、更沒意願去接受這些邦交國濫開建交支票。

一名甫與大陸學者交流的台灣學者透露，當台灣與巴拿馬斷交時，台灣人民完全無感，台灣護照印錯處分一堆人，卻無人為台巴斷交負責。即便台梵斷交，「過個5天就船過水無痕，人民不會給民進黨當局壓力」。而像M503航路，大陸完全站得住腳，反觀蔡政府自亂陣腳，惹來台胞一堆罵，這才是有效作法。因此，大陸選擇跟誰建交，更多是從內部考量，而非每天沒事做，只圍著民進黨繞。

文化大學政治系特約講座教授陳一新指出，主管涉外的大陸國務委員楊潔篪，在3月全國人大可望出任掌管外事的副總理，負責大國特色外交，習近平提升外交部門的作用，絕非為了斷台灣邦交國，所謂對抗，是實力差不多的雙方才有對抗，目前兩岸政經實力天差地遠，選擇權全在大陸這一方。大陸會選擇在戰略上對其有利的建交。

陳一新說，大陸並不急於讓台灣陷入斷交潮，因為大陸有優勢；大陸也會覺得有些國家獅子大開口，不想接受建交的條件，因此當馬英九上台後，兩岸可接受外交休兵，因為對雙方都有利。

政治大學國際事務學院副院長黃奎博說，他不認為台梵斷交，會造成台灣在拉美的斷交潮。在國際局勢上，宗教力量是否會撼動其他國家與台灣斷交，中間還有其他因素的影響力；不過，台灣能否維繫住與他國的建交關係，可說是操之在北京手上。

(中國時報)

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