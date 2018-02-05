陸對美高粱 啟動雙反調查

2018年02月05日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸商務部昨發布2018年第12號和第13號公告，決定即日起對原產於美國的進口高粱進行反傾銷和反補貼（雙反）調查。這是大陸商務部未經相關產業申請而自主發起的雙反調查，為2018年第一例。

針對自主對美國高粱發起雙反調查，環球網引述大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍指出，在未經相關產業申請而自主發起調查，大陸法律有相關規則，世貿組織成員也有此種做法，是一起正常的貿易救濟調查個案。

他表示，大陸高粱產業集中度低、種植戶數量眾多，產業難以準備必要的申請文件，大陸政府主管機關根據自身掌握的初步證據，自主對美高粱發起此次調查。

根據大陸相關法規，在特殊情形下，商務部沒有收到反補貼、反傾銷調查的書面申請，但有充分證據認為存在補貼、傾銷分別和損害及二者之間有因果關係的話，可決定立案調查。

大陸商務部披露，已掌握的初步證據顯示，原產於美國的進口高粱接受美國政府補貼，且以低於正常價格向中方出口銷售，存在較大幅度的傾銷。大陸國內產業遭受了實質損害和實質損害威脅。

大陸商務部認為，美國進口產品所接受的補貼和傾銷與大陸國內產業實質損害和實質損害威脅存在因果關係。因此據相關規定，自2018年2月4日起對原產於美國的進口高粱進行反補貼和反傾銷立案調查。

但王賀軍也強調，中美互為重要的貿易夥伴，合作共贏是中美經貿關係的本質。中方願與美方在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。

報導說，大陸商務部自主對外發起雙反調查並不多見，但中方的舉動是根據相關法律，達到一定的證據門檻之後採取的合法舉措。

(中國時報)