中央一號文件 農地禁建別墅

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中國時報
／綜合報導

中共中央4日發布今年第一份文件：「中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見」，對實施鄉村振興戰略進行了全面部署，文件不僅為城裡人去農村買房畫紅線，還為進城農民保留房和地開綠燈。這是連續15年以來，中央一號文件聚焦在農業、農村、農民等「三農」問題。

新華社報導，文件提出，適度放活宅基地和農民房屋使用權，嚴格禁止下鄉利用農村宅基地建設別墅大院和私人會館。維護進城落戶農民土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權。文件也提出，引導進城落戶農民依法自願有償轉讓上述權益。

中央農辦主任韓俊表示，處理好農民和土地的關係，仍然是深化農村改革的主線，也是實施鄉村振興戰略的重大政策問題。他強調，這項改革不是讓城裡人到農村買房置地，而是吸引資金、技術、人才等要素流向農村，使農民閒置住房成為發展鄉村旅遊、養老、文化、教育等產業的有效載體。

文件明確提出，依法加大對農村非法宗教活動和境外滲透活動打擊力度，依法制止利用宗教干預農村公共事務，繼續整治農村亂建廟宇、濫塑宗教造像。

文件確定，推行村級小微權力清單制度，加大基層小微權力腐敗懲處力度。嚴厲整治惠農補貼、集體資產管理、土地徵收等領域侵害農民利益的不正之風和腐敗問題。

文件把2018年作為脫貧攻堅作風建設年，集中力量解決突出作風問題。科學確定脫貧摘帽時間，對弄虛作假、搞數字脫貧的嚴肅查處。除黨中央、國務院統一部署，各部門一律不准再組織其他檢查考評。

(中國時報)

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