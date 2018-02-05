北京首條磁浮地鐵 盼與台交流

去年12月30日，北京首條磁懸浮軌道交通S1線開通試營運，乘客為列車拍照留念。北京S1線磁浮地鐵設計時速100公里，最大載客量1032人。（中新社）

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中國時報
／北京報導
北京磁浮地鐵示範線開通後，當地民眾到北京市中心的車程，從2小時縮短至50分鐘。（楊家鑫攝）

高速磁浮列車已出現多年，然而卻未大規模使用，近來大陸出現另一種應用「中低速磁浮地鐵」，北京便於去年底開通首條磁浮地鐵示範線。北京磁懸浮技術發展公司總工程師孫吉良受訪表示，磁浮地鐵相較一般地鐵有許多優勢，包括安全性佳、噪音低、爬坡拐彎能力強、建設維修成本低、施工快等，目前已有16個大陸城市有意採用。「如果台灣願意，也很高興與台灣進行技術交流合作，讓磁浮地鐵在台灣服務更多台灣民眾。」

北京中低速磁浮地鐵示範線（又稱S1線）於2011年2月開工，去年12月底正式通車，是大陸首發、北京首條中低速磁浮交通線路。全長約10公里，實際運營最高時速為80公里。據悉，S1線開通後，當地民眾到北京市中心的車程，從2小時縮短至50分鐘。

針對磁浮地鐵的優勢，北京磁懸浮技術發展公司總工程師孫吉良受訪指出，相較一般地鐵，磁浮地鐵擁有許多優勢，例如採用包軌結構，可抗15級強風，不會脫軌翻車；由於沒有軌道與車輪的摩擦，比起一般地鐵95分貝的噪音，磁浮只有65分貝；爬坡拐彎能力強，轉彎半徑只需50公尺，一般地鐵至少要250公尺。

他說，上述優點讓磁浮地鐵在選址、建設的過程更加靈活，可在樓宇間穿行，避免很多拆遷費用，建造成本自然低。加上磁浮地鐵機械磨損量小，車輛、軌道使用壽命長，維修成本也很低。

孫吉良表示，與上海、長沙的磁浮不同，上海是高速磁浮列車，時速約400至500公里，屬於長程幹線；北京是中低速磁浮，時速最高100公里，主要是解決城市交通問題，跟輕軌、地鐵一樣用途。但目前磁浮地鐵每公里造價只要2.5億至3億人民幣左右，「比地鐵便宜得多」。

至於磁浮地鐵市場前景，孫吉良則表示，目前大陸有意採用中低速磁浮地鐵的城市，大概有16至18個，國外也有3、5個城市有興趣。「當然，如果台灣有興趣，也很願意與台灣進行技術交流合作，讓磁浮地鐵能夠在台灣服務更多台灣民眾。」

(中國時報)

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