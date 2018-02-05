年前團圓失火 頭城2死4傷

2018年02月05日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

屋主媳婦先將6歲女兒自3樓拋下，隨後抱著4歲女兒跳下，撞破1樓的遮雨棚，3人都受重傷。（李忠一攝）

宜蘭縣頭城鎮一棟民宅4日下午1時許發生火警，由於民宅使用易燃的三合板隔間，導致火勢一發不可收拾，林姓屋主的62歲妻子、38歲兒子2人逃生不及，雙雙葬身火窟，另有3名家人跳樓逃生重傷、1名3歲男童嗆傷，共釀成2死4傷。

發生火警的民宅位於頭城鎮青雲路一段，位置接近礁溪鬧區，起火的建物是2棟連棟式3樓透天厝，並以三合板隔間，彼此可以相聯互通，民宅1樓是經營麵店，意外發生時並未營業，加上適逢寒假，林姓屋主的孫子、孫女都回頭城家中，2棟三代同堂共住14人。

下午1時40分許，2樓客廳冒出火光並竄出濃煙，在1樓客廳看電視的林姓屋主與孫女逃離火場，住隔壁的呂姓女婿等人也及時逃生，但呂男的3歲兒子受到吸入性嗆傷送醫。

三代同堂 奶奶爸爸遇難

當時林姓屋主5名家人受困2、3樓，宜蘭縣消防局獲報後陸續出動7個消防分隊共52人、救災車輛20輛抵達現場，當消防人員趕赴現場時，現場已冒出濃濃黑煙。

林姓屋主的二媳婦24歲李姓女子見無法往樓下逃生，只能待在3樓陽台，但眼見濃煙不斷竄出，彷彿要吞噬她與2名女兒，不得不將6歲女兒拋往1樓，再抱著4歲女兒從3樓跳下。

李女全身受傷有多處骨折，6歲女兒因頭部撞擊到遮雨棚，以致頭部及臉部撕裂傷，4歲女兒也有多處骨折，3人都住院插管治療；但林男的62歲妻子、38歲大兒子，都來不及逃生，遺體分別在2樓後半段靠近陽台處及3樓浴室處被發現。

跳下3樓 媳婦與2女重傷

失火的民宅100公尺外就是特種消防分隊，該分隊也最先抵達現場救災。消防局指出，現場有加裝鐵窗阻礙逃生，且建物內部以易燃的三合板隔間，造成火勢迅速擴大燃燒。

火警在下午2時30分撲滅後，消防局火調人員進屋檢視，初步研判起火點是在2樓客廳沙發，但現場未發現電器、周邊也沒電線，只有看到菸蒂，相關跡證已採樣送驗，目前仍無法確定火警發生原因。

(中國時報)