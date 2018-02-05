6消防員殉職 分隊長記過 家屬要抗爭

2015年新屋大火造成6名消防員殉職，指揮官湯佳興遭公懲會記過處分，家屬不滿揚言抗爭。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

發生於2015年的新屋保齡球館火災，造成6名消防員殉職，震驚全國。公務員懲戒委員會認為，當時現場指揮救災的分隊長湯佳興僅攜帶1支無線電手提台救災，未使用直通頻道，全程以中繼頻道指揮救災，且未與室內人員進行測試，致8次呼叫撤出卻無人回應，造成重大傷亡，指揮失職，判決記過一次。但家屬不滿懲處過輕，揚言6日會有新一波抗爭。

另家屬以消防水管斷水致6人死亡，控告湯員業務過失致死罪，獲桃檢不起訴，但家屬聲請再議，高檢署認偵查不完備，發回桃檢續查。桃檢說，已重新分案調查。

消防員工作權益促進會4日表示，監察院報告提及本案有人員管制、無線電、火災位置判斷3大問題，但公懲會只針對無線電部分懲處，處分避重就輕，家屬對懲處結果並不滿意。

2015年1月20日凌晨，桃園市新屋亞洲保齡球館發生大火，6名年輕消防隊員，搜索起火點時發生爆燃，鐵皮屋頂塌坍，6人僅離逃生口15公尺被燒死，是國內消防員死傷最慘重案例。

事後，桃檢以前新屋分隊長吳尚城等人涉嫌在安檢放水，起訴吳尚城8人，至於現場指揮官湯佳興，認無疏失，予不起訴，但家屬2年多來多次陳情，經監察院、桃市府調查後，桃市府將湯佳興、吳尚城、八德區技士林國強7人移送公懲會。

雖然湯否認疏失，但公懲會認為，湯員救災當天僅攜帶1支無線電手提台救災，疏於注意大型鐵皮屋對電磁波傳遞之重大阻礙，未使用直通頻道，全程以中繼頻道指揮救災，且未與室內人員進行無線電測試，致8次呼叫撤出卻無人回應，造成人員傷亡，應負失職責任，違反公務員服務法規定，有懲戒必要，判決記過一次。

(中國時報)

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