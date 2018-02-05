家長會長狼影隨形 收押禁見

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中國時報
／屏東報導

屏東某學校家長會長涉嫌利用帶隊外出比賽，趁與學生獨處機會，伸狼爪猥褻。檢警發現，該會長犯案時間超過2年，受害對象男女皆有，且人數近10人。屏東地檢署以該會長涉嫌妨害性自主罪嫌重大，已向法院聲押獲准，深入追查是否還有其他學生受害。

據指出，有家長日前發現就讀國中的小孩神情怪異，經追問才驚覺該會長竟是「披著羊皮的狼」，檢警獲報介入偵辦後，多名被害學生陸續出面指認，案件如滾雪球般越滾越大，警方初步清查有近10人受害。

被害學生指控，該會長趁到外地比賽住宿機會，藉故支開其他學生後，利用與被害學生獨處，四下無人機會，對被害人上下其手，被害人雖曾不斷反抗，但還是被硬上，事後因懼於他是學校的家長會長，不敢聲張。

檢警調查，該會長從國小跟隨著被害學生直升國中，猥褻犯行超過2年以上，當案件曝光後，會長曾試圖私下與被害學生家人和解，不過隨人數不斷暴增，疑因壓力過大，整個人突然爆瘦，直到警方上門逮人，驚見他已跟過去形象判若2人。屏檢訊後，以他涉嫌重大，有串供、滅證之虞，已聲押禁見獲准，正積極釐清他的犯案時間與受害人數。

純樸的屏東社區爆發這起家長會長長期猥褻多名學童案件，當地民眾聞訊不敢置信，熱烈討論，地方人士透露，該名家長會長因長期熱中學校及宮廟事務，從孩子就讀國小開始，一直到國中階段，他都擔任學校家長會長一職，常藉球隊外地出賽陪同訓練。

地方人士說，該會長長得很古意，家庭也很美滿，沒想到他竟會作出這種事來，被害的孩子有些都未滿12歲，對於他的獸行，搖頭不己。

(中國時報)

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