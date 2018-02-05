白關120天 女處長獲賠60萬元

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

前花蓮縣政府觀光暨公共事務處長陳又珍，被控在6件標案向廠商索賄遭起訴，案件纏訟5年，獲判無罪定讞。陳女去年聲請刑事補償，以她因案遭羈押長達4個月，身心嚴重受創，罹患憂鬱症，以補償金最高額一天5000元請求補償，台北地院日前裁准全數補償，陳獲補償60萬，為北院近年刑事補償金最高案例。

陳又珍被控在處長任內，涉嫌在七星潭公共設施案等6個標案，收受廠商184萬8000元的賄款及IPHONE4S手機，北檢2012年依貪汙等罪起訴陳女並求處重刑。

2016年5月，一審認定陳女涉犯貪罪證不足，判陳女無罪，檢察官上訴後，去年5月高院駁回上訴，陳獲判無罪定讞。

陳女去年9月向台北地院聲請刑事補償，指自2012年3月8日遭檢方聲押獲准，至同年7月5日檢方起訴交保，共遭羈押120天。

庭訊時，陳女指她遭羈押時擔任花蓮縣觀光處長，因受羈押，不僅人身自由受剝奪，且因此被免職，嚴重影響她聲譽，身心至為痛苦，罹患憂鬱症，以刑事補償金最高額一天5000元計算，請求補償60萬。

北院審理後認為，陳女羈押前為12職等簡任公務員，有穩定收入，且無犯罪前科，未曾因案羈押，她突因案遭羈押禁見，身陷囹圄而喪失人身自由外，並與家庭及社會生活隔絕，甚至遭受免職處分，承受身心極大痛苦，名譽受損，且陳女沒有應被扣減補償金的可歸責事由，因此准予補償60萬。

(中國時報)