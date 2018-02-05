漁船走私1.2噸K毒 價逾30億

漁船走私1.2噸K毒 價逾30億。（劉宥廷翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄檢警破獲史上最大宗K毒走私案，查獲東港籍昇利滿號漁船走私K他命1289.6公斤，黑市價超過30億，雄檢訊後將67歲船長陳在順聲押禁見獲准，5名印尼籍漁工擔心運毒會遭槍斃，當場下跪痛哭。

高檢署及警政署擬定「安居緝毒專案」，在農曆年前全面掃毒，高市警苓雅分局接獲毒梟走私運毒情資，利用數位鑑識系統，透過大數據過濾漁船進出資料，鎖定約40噸CT3型東港籍漁船昇利滿號。

檢警發現，昇利滿號漁船1年內出去捕魚沒幾次，無法負擔漁船成本開銷，布線跟監，追查數月並請海巡署派巡防艦輪流在海上戒備監控，掌握該漁船從越南一帶海域返台。該漁船2日在小琉球西南3.7浬、林園外海處失去動力，請求友船拖回，海巡火速派100噸巡防艇到場登檢。

巡防艇上船登檢，船長陳男面對檢警、海巡人員仍顯一派輕鬆，但漁船拖回高雄海巡隊碼頭後，海巡人員在船冰櫃底部丈量船艙距離，懷疑該船設有密艙，立刻破壞密艙夾層，發現裡面暗藏126個黑色袋子、總重1289.6公斤K他命，陳男頓時臉色鐵青。

陳男供稱，他以每趟200萬元代價運毒，因罹患食道癌，需定期追蹤才鋌而走險；印尼漁工被檢警告知在印尼運毒是要判死刑，嚇得抱頭痛哭、下跪求饒。雄檢訊後將陳男聲請羈押禁見獲准，另印尼漁工諭令責付仲介。

據了解，1公斤K他命大盤價約100萬元，但下游小盤以每公克銷售，黑市價格至少30億元以上；檢警說，這批K毒幸好及時在境外攔阻，否則流入台灣製成多類型毒咖啡包，危害國人健康將難以估計。

(中國時報)

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