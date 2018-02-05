寶來花賞泡湯 忽視弱勢權益

2018年02月05日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高市區直達各旅遊景點的大眾運輸車班少，無法符合旅客實際需求量。（高市府觀光局提供）

四重溪溫泉公園泡腳池沒階梯也沒扶手，不小心滑倒，恐發生憾事。（賴志銘提供）

高雄市政府觀光局在中央協助下，斥資4100萬元打造寶來花賞溫泉公園，從2017年12月1日起試營運至今，已吸引逾5萬人造訪，但不少民眾反映，溫泉區設計缺乏無障礙設施，讓高齡長者及身障朋友很不方便，無法開心享受泡湯樂趣，也讓民眾質疑政府投注巨資推動觀光產業，欠缺照顧弱勢者的思維，相當可惜。

高市六龜區寶來以溫泉與梅花聞名，8年前莫拉克風災重創寶來溫泉源頭，六龜區公所去年重新鑽探出新溫泉源頭，且為優質的碳酸氫鹽泉，市府觀光局積極爭取獲得交通部觀光局支持，在寶來國中後方台地成功開鑿溫泉井，將新取得的溫泉導入寶來花賞溫泉公園。

2個月吸引5萬人造訪

高市府投入4100萬元打造5.4公頃寶來花賞溫泉公園，設置頗富特色的手湯與足湯，並栽種多種花卉喬木，讓遊客坐在山林中泡湯，可邊享受美麗山景，公設溫泉區也為當地觀光注入活水。

身障車位少斜坡窄又陡

但許多民眾發現，進入公園前得先走一段階梯步道，雖然身障朋友可以開車，沿關山林道往浦來溪頭社戰道行駛後，進入溫泉公園停車，但身障車位加上可供調撥的公務車位僅6個，不敷使用，導致不少身障者仍須將車停放關山林道旁，再辛苦步行進入溫泉區。

身障者賴志銘說，前往溫泉區一定要先經過又窄又陡的斜坡，對輪椅族及親友來說，根本是「不可能的任務」，而且足湯池未設置扶手，身障者與長者起身，恐因地面溼滑，發生滑落池內或跌倒等安全顧慮，手湯池高度也偏高，讓輪椅族無福享受，令政府推動觀光美意，大打折扣。

湯池沒扶手安全顧慮多

高市政府觀光局表示，手湯池為保障兒童安全，因此參考6歲兒童身高約114公分，而將高度設計為95公分，另為更友善泡湯環境，將在足湯池設置坐椅區扶手設施，讓使用者更安心，並研議改善其他相關無障礙設施，讓身障朋友與長者也能輕鬆享受泡湯樂。

(中國時報)