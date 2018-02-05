新聞透視－營造友善環境 說說罷了

2018年02月05日 04:10 中國時報 林雅惠

不論那個政黨執政，皆會宣示為保障身心障礙者權利，將打造一個無障礙、友善的空間及環境，不過創造無障礙休閒娛樂環境，公部門還是以經濟效益優先考量，公共泡湯池的無障礙設施缺失，就是明顯案例。

公共建設無障礙設施是社會進步的象徵，台灣近10年才逐漸重視，政府宣示打造無障礙空間是落實身障者的人權，然而各地的公共溫泉設施，卻都出現無障礙設施缺失。

以溫泉泡湯為例，在水中做肢體伸展活動，對身障者是一項極為合宜的體適能運動，泡湯更能促進血液循環、有益健康，台灣正面臨高齡化人口，許多老人也選擇泡湯維持健康，因此身障者與老年人口早已是一群不能漠視的客層族群。

然而，政府在規畫公共建設時，仍常以經濟效益掛帥，導致公共場所無障礙設施無法全面完整落實，也造成多處公共溫泉區，發生無障礙設施不足狀況，減損了公共設施服務大眾的精神。

身障、老人泡湯人口愈來愈多，許多私人溫泉會館都已著手改善無障礙設施，期能達到服務弱勢、拓展商機的雙贏局面，相較之下，政府的作為似乎還在原地踏步。

政府一再高喊打造無障礙環境，就應盡速從各公共設施全面落實無障礙環境，身障者與高齡者一樣繳稅，就應同樣有享受公共池泡湯的權益，但無障礙空間始終不受重視，公部門得在付諸行動上多加點油，別再流於口號。

(中國時報)