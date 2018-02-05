身障者親自體驗 宜蘭礁溪最佳

宜蘭礁溪溫泉有無障礙優先席，坐輪椅朋友可移位再入池。（賴志銘提供）

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中國時報
／高雄報導

泡湯能促進血液循環，對許多身障者及高齡者是不錯的保健養生方法，走訪全台各地知名溫泉景點的身障者賴志銘，實地勘查高雄寶來花賞溫泉公園、宜蘭礁溪溫泉、屏東車城四重溪溫泉及台東知本森林公園後，發現除了宜蘭礁溪溫泉外，其他3處公共溫泉區都存有不少缺點，恐成身障者或長者受傷陷阱。

賴志銘說，宜蘭礁溪溫泉設有無障礙優先席，輪椅族可從座椅左邊移位再入池，且座椅設計高度與輪椅坐墊大約同高，方便輪椅族移位，是很友善的設計。

寶來花賞溫泉公園雖有國內少見的手湯池，但高度約1公尺，輪椅族因難以起身，幾乎無法享受手湯；足湯區雖設有階梯入口，但未設置扶手，從池邊走入泡腳池，上下落差約40至50公分，若不慎滑倒，後果難料。

此外，寶來花賞溫泉公園內的泡湯池，因座椅與輪椅高度有明顯落差，輪椅朋友幾乎無法直接由輪椅移位到泡湯座椅上，賴志銘建議參考宜蘭礁溪溫泉，設計出方便移位的裝置或優先席，讓身障者也能享受泡腳權益。

至於屏東四重溪溫泉公園，雖有很棒的無障礙停車場、斜坡道及無障礙廁所，但溫泉區卻幾乎沒有無障礙設計，沒階梯、沒扶手、輪椅與泡湯座椅的落差至少50公分，輪椅族根本無法進入溫泉區。

賴志銘表示，台東國家知本森林公園內的無障礙設施相當齊全，甚至還有輪椅租借，但泡腳池也發現與四重溪溫泉公園有同樣的缺失，即無法移位、沒階梯與沒扶手。

賴志銘建議相關單位，溫泉區設計應盡量讓行動不便、高齡長者安全進入溫泉池為優先考量，至少要設置1個有扶手的出入口，避免滑倒或跌倒，也應設計出適合輪椅朋友的移位設計，讓他們也能享受泡湯樂。

(中國時報)

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