各縣市輔導業者全力改善

友善列印
中國時報
／綜合報導

寒流發威，正是泡湯好時機。為體貼行動不變的身障者，各地知名的溫泉區和旅館、飯店大多設有無障礙設施，各縣市政府負責的觀光、工務單位也都會輔導業者，強化無障礙步道、公廁，營造友善旅遊環境。

礁溪鄉的礁溪溫泉公園是宜蘭縣受歡迎的招牌遊憩景點之一，縣府當初著手規畫時，即已考量無障礙設施配置及路線，讓身障者能順著路線沿途輕鬆享受泡腳池、泡手池等溫泉設施，縣府工旅處另已著手研究，將無障礙設施延伸至泡湯池。

新北市政府工務局使用管理科長李冠德表示，全市溫泉旅館共有25家，其中10家溫泉旅館客房數達50間以上，屬應改善無障礙設施場所，自2015年起，依照既有的公共建築物分期分類分區改善計畫開始輔導，改善無障礙設施設備。

台中市觀光旅遊局指出，和平區溫泉業者均位於谷關地區，目前有14家溫泉業者，都發局已完成客房數50間以上的旅館等8處無障礙設施清查作業，其中已有6處改善完成，2處正進行改善中，其他旅館後續將納入清查改善計畫。

台南關子嶺是知名的溫泉區，南市府觀旅局表示，業者會依建築物無障礙設施設計規範設置，讓身障者也能享受泡湯樂趣。甫營運的六龜寶來花賞溫泉，現階段身障者可以泡湯，高市觀光局建議由親友協助與陪同，現場也有服務人員適時提供協助。

桃園市復興區羅浮溫泉區於去年8月開挖1口溫泉井，觀光旅遊局也開發溫泉資源，並於溫泉區開發3口泡腳池，但溫泉區還在起步階段，身心障礙設施是將來考量的重點之一。

(中國時報)

上山泡溫泉 公車少得可憐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。