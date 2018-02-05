各縣市輔導業者全力改善

2018年02月05日 04:10 中國時報 胡健森 、 賴佑維 、 萬于甄 、 葉書宏 、 盧金足 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

寒流發威，正是泡湯好時機。為體貼行動不變的身障者，各地知名的溫泉區和旅館、飯店大多設有無障礙設施，各縣市政府負責的觀光、工務單位也都會輔導業者，強化無障礙步道、公廁，營造友善旅遊環境。

礁溪鄉的礁溪溫泉公園是宜蘭縣受歡迎的招牌遊憩景點之一，縣府當初著手規畫時，即已考量無障礙設施配置及路線，讓身障者能順著路線沿途輕鬆享受泡腳池、泡手池等溫泉設施，縣府工旅處另已著手研究，將無障礙設施延伸至泡湯池。

新北市政府工務局使用管理科長李冠德表示，全市溫泉旅館共有25家，其中10家溫泉旅館客房數達50間以上，屬應改善無障礙設施場所，自2015年起，依照既有的公共建築物分期分類分區改善計畫開始輔導，改善無障礙設施設備。

台中市觀光旅遊局指出，和平區溫泉業者均位於谷關地區，目前有14家溫泉業者，都發局已完成客房數50間以上的旅館等8處無障礙設施清查作業，其中已有6處改善完成，2處正進行改善中，其他旅館後續將納入清查改善計畫。

台南關子嶺是知名的溫泉區，南市府觀旅局表示，業者會依建築物無障礙設施設計規範設置，讓身障者也能享受泡湯樂趣。甫營運的六龜寶來花賞溫泉，現階段身障者可以泡湯，高市觀光局建議由親友協助與陪同，現場也有服務人員適時提供協助。

桃園市復興區羅浮溫泉區於去年8月開挖1口溫泉井，觀光旅遊局也開發溫泉資源，並於溫泉區開發3口泡腳池，但溫泉區還在起步階段，身心障礙設施是將來考量的重點之一。

(中國時報)