台電中心倉庫 暫緩審議挨轟

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

「台電中心倉庫」基地將實施公辦都更，打造智慧銀髮公宅，基地內已有3棟市定古蹟，近期文資委員現勘發現，基地內另座倉庫屋頂有「芬克式桁架」，相當罕見，建議移到古蹟範圍內重組，但重組位置與開發計畫有衝突，上月文資會決定暫緩審議，使得文史工作者不滿痛批，市府又要「喬案」。

台電中心倉庫基地內分別有「C庫」、「N1、N2庫」及「交貨台旁機房」等3處市定古蹟，為配合市府東區門戶計畫，古蹟範圍外基地將進行開發，打造智慧銀髮公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心，古蹟本體則規畫做藝術展演空間。

罕見桁架 具保存價值

去年建築師進行修復調查時，意外發現基地內另座「P庫」屋頂為芬克式桁架，邀集文資委員現勘後，一致認為屋頂架構罕見，具有保存價值，建議登錄為歷史建築，將剩餘鋁桁架拆解，並依《文資法》移到原古蹟範圍內重組，未來可做為木料工廠，蒐集北市老房子拆解剩餘的材料。

不過，該案上月進入文資會討論時，都更處代表會中直言，文化局畫設的古蹟保存範圍太大，會影響南側公宅基地；且P庫預計重組的位置，產發局已規畫做金融科技中心，若在該處異地保存，與未來開發方向不符，盼市府內部先討論再處理，最終文資會決定暫緩審議。

文史工作者蕭文杰不滿說，異地保存要考量歷史脈絡的延續，P庫的文資價值和保存方式，應在文資會談清楚，而不是市府內部用「喬」的去解決，基地內有新發現應以文資優先，怎麼可以遷就開發計畫？

產發局：還在討論中

文化局主祕劉得堅表示，P庫桁架現已拆解，暫置在古蹟C庫中，市府今天會邀集各局處開會討論，聽取各方意見再送文資會審議；產發局主祕高振源則說，內部還在討論中，後續會尊重文資會決定。

(中國時報)