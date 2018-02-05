治療失智老人 中醫社區照護

2018年02月05日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

長照2.0政策邁入第2年，桃園長庚失智症中心主任徐文俊表示，由於中醫對於失智長輩的情緒、行為、生理治療成效明顯，今年希望以中醫診所醫療結合社區照護作為發展方向，讓更多失智長輩能獲得照顧。

深入長照 站上第一線

「今年希望推動失智症友善診所」徐文俊表示，桃園市失智共照中心正在與桃園市中醫師公會合作推動失智症照護，根據統計，全台目前有20家失智共照中心，其中有19家都在醫院內，若坊間的中醫診所能結合社區醫療，就能協助更多失智症患者獲得協助，同時透過中醫治療，改善生活品質和照護。

徐文俊指出，全桃園目前約有500多名中醫師、300多間診所，其中有9成中醫師都在坊間診所服務，透過共照中心的個案管理，會把有需要的個案轉介至中醫科與社區的中醫診所，同時診所內的中醫師也是發現疑似失智長輩的第一線專業人員，透過中醫診所和失智共照中心連結，能讓中醫師深入長照照護。

開立中藥 症狀有改善

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫師林舜穀表示，失智症患者通常伴隨情緒行為上的問題，例如隨著季節變換「夏天躁鬱、冬天憂鬱」，甚至合併記憶力衰退、情緒不穩，嚴重者有被害妄想症等情況，導致患者進食減少，體重下降、身體功能減退。

林舜穀曾治療69歲張姓老翁，罹患失智症2年多，情緒不但變得易怒，還有嚴重的被害妄想症，一直覺得家人要圖謀他的財產，林舜穀開立中藥複方「抑肝散」，並囑咐要針對發作時段「黃昏症候群」服用，2個星期後張翁精神症狀就有明顯改善。林舜穀表示，若是針對憂鬱為主的患者，則會以「人參養榮湯」進行治療，或是以特調「抗憂解鬱茶」減輕病人焦慮、難眠的病況。

(中國時報)