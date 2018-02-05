志工陪圍爐 9旬嬤笑呵呵

92歲阿娥阿嬤，雖雙眼失明、獨居，但個性獨立又開朗，在志工陪伴下開心採買年貨後又到餐廳圍爐吃大餐。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

弘道老人福利基金會100多名獨居弱勢長輩，4日中午在志工們一對一陪伴下溫馨圍爐聚餐，用餐前還先到超市賣場採買年貨，92歲雙眼失明的王鄭阿娥阿嬤，聽著志工說明餐點菜色、歡喜用餐，開懷笑說大家一起吃，吃什麼都好吃。

雙眼失明堅持生活自理

61歲志工周阿伸上午9點由先生開車，載著阿嬤到超市採買年貨，阿嬤買了一大罐奶粉、餅乾和最愛吃的鳳梨酥，想著過年期間若有親友晚輩來拜訪，就能拿出來招待客人。

周阿伸表示，20年來每周都探視阿嬤，她30年前喪偶、膝下無子女，獨居在田尾三合院，70歲還下田耕作；個性獨立、活潑開朗，前些年還常搭乘免費公車，到員林華成市場賣自製的菜脯、鹹菜。阿嬤有高血壓，但身體硬朗，聽力尤其靈敏，雖看不見但堅持生活自理，憑藉著對家中的熟悉感，會洗衣打掃、也天天自行用電鍋熱飯菜吃，最愛拉著她聊天講古。

阿娥阿嬤說，3年前眼疾惡化，不敢開刀才失明，娘家弟弟讓孫子每晚來陪過夜，白天也有人煮飯送餐；平日出不了門，只能靠手杖在熟悉的客廳、廚房和院子裡活動。

弘道彰化服務處主任林博樺說，和美、田中和員林3個志工站已連續9年舉辦聯合圍爐、辦年貨，讓阿公阿嬤們熱鬧迎新年；彰化服務處目前服務彰化到嘉義417名獨居長者，今年助老經費卻僅募到5成，尚缺225萬元，呼籲各界一起捐款關懷弱勢長輩。

波錠朝陽僑泰關懷弱勢

另外，波錠社會福利基金會與朝陽科技大學攜手，4日上午準備豐富年菜與千元禮券，贈送給霧峰區弱勢家庭。僑泰中學200多名學生則發起志工活動，參加創世基金會「寒士吃飽」活動，服務街友、獨居長者。

(中國時報)

治療失智老人 中醫社區照護 農民苦啊！拚整年才賺15萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。