志工陪圍爐 9旬嬤笑呵呵

2018年02月05日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

弘道老人福利基金會100多名獨居弱勢長輩，4日中午在志工們一對一陪伴下溫馨圍爐聚餐，用餐前還先到超市賣場採買年貨，92歲雙眼失明的王鄭阿娥阿嬤，聽著志工說明餐點菜色、歡喜用餐，開懷笑說大家一起吃，吃什麼都好吃。

雙眼失明堅持生活自理

61歲志工周阿伸上午9點由先生開車，載著阿嬤到超市採買年貨，阿嬤買了一大罐奶粉、餅乾和最愛吃的鳳梨酥，想著過年期間若有親友晚輩來拜訪，就能拿出來招待客人。

周阿伸表示，20年來每周都探視阿嬤，她30年前喪偶、膝下無子女，獨居在田尾三合院，70歲還下田耕作；個性獨立、活潑開朗，前些年還常搭乘免費公車，到員林華成市場賣自製的菜脯、鹹菜。阿嬤有高血壓，但身體硬朗，聽力尤其靈敏，雖看不見但堅持生活自理，憑藉著對家中的熟悉感，會洗衣打掃、也天天自行用電鍋熱飯菜吃，最愛拉著她聊天講古。

阿娥阿嬤說，3年前眼疾惡化，不敢開刀才失明，娘家弟弟讓孫子每晚來陪過夜，白天也有人煮飯送餐；平日出不了門，只能靠手杖在熟悉的客廳、廚房和院子裡活動。

弘道彰化服務處主任林博樺說，和美、田中和員林3個志工站已連續9年舉辦聯合圍爐、辦年貨，讓阿公阿嬤們熱鬧迎新年；彰化服務處目前服務彰化到嘉義417名獨居長者，今年助老經費卻僅募到5成，尚缺225萬元，呼籲各界一起捐款關懷弱勢長輩。

波錠朝陽僑泰關懷弱勢

另外，波錠社會福利基金會與朝陽科技大學攜手，4日上午準備豐富年菜與千元禮券，贈送給霧峰區弱勢家庭。僑泰中學200多名學生則發起志工活動，參加創世基金會「寒士吃飽」活動，服務街友、獨居長者。

(中國時報)