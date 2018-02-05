農民苦啊！拚整年才賺15萬

2018年02月05日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

冷氣團、寒流接連來襲，農民擔心寒害受損，2018年雲林縣農民節表彰大會4日舉行，中華民國農會總幹事張永成於會中表示，當萬物漲價時，從來沒有人認為農產品應該隨著物資漲價而調漲，他希望消費者了解，天災地變造成農產品漲價，是整個社會要共同分攤的。

天災減產 農民在淌血

張永成是立委張麗善夫婿，張麗善已獲國民黨徵召參選雲林縣長，張永成4日與縣長李進勇同場，兩人雖然互動不多但保持禮貌。

張永成致詞指出，雲林縣是農業縣，農業產值很高，但農民所得不是很好，平均每人每年40萬元，扣掉成本，剩下不到15萬元，農民得不到應得的所得，當萬物漲價時，從來沒人認為農產品應該要隨物資而調漲。

雲林將試辦假日農工

張永成說，只要台北菜價漲5元、10元，消費者就說漲了3成、5成，不會去想天然災害導致收成減少，價格因市場調節供需而漲，是不得已的，就像這幾次寒害，他希望消費者了解農民的心是在痛的、在淌血的，天災地變造成的農產品漲價，是整個社會要共同分攤的。

縣長李進勇表示，農民辛苦樂天知命，在艱難環境下還是很堅強繼續打拚，105年度雲林縣全年農業產值達777億元， 比前一年成長6％，最近寒流來襲，對農業經營是非常大的挑戰與威脅，縣政府一再呼籲農民做好各種防寒措施，減輕損失。

李進勇表示，雲林縣缺工問題在中央努力下，已同意由雲林縣率先試辦合法外勞的假日農工，縣府會和農業合作趕緊提出試辦的辦法。

李進勇說，政府另也擬開放新住民在國外的親友來台觀光探親之餘，也可以投入農事， 是一個新的考量。

(中國時報)