天龍吊橋封3年 竟還沒修

南橫如中斷，天龍吊橋是利稻村民唯一出路。（本報資料照片）

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中國時報
／台東報導

「蛤，還要等1年多？」天龍吊橋是台東重要景點，更是利稻村布農族人對外交通的「生命之橋」，但因被列為危橋，封橋3年多期間常遭遊客指責、謾罵，受了無妄之災的天龍飯店業者，聽聞至少還要等到明年中才恢復通行，嘆氣說，民間在拚觀光，公部門效率卻牛步化。

南橫中斷 族人出入靠它

橫跨霧鹿峽谷的天龍吊橋全長110公尺，是南橫公路台東段重要景點，站在吊橋上俯瞰，霧鹿峽谷盡收眼底，曾被花東縱谷國家風景區管理處列為珍珠亮點，但是經鑑定為危橋後，縱管處於2014年7日封橋至今，這顆南橫山中的珍珠，就一直沒亮起來。

此外，南橫公路常因颱風豪雨坍方中斷，海端鄉利稻村布農族人遇有緊急事件，或是老師到校上課及學生的營養午餐，都必須改走古道，通過吊橋，被視為是布農族人的「生命之橋」。

業者痛罵 政府互踢皮球

雖然封橋之後若逢交通中斷緊急之時，海端鄉公所仍開放村民通行，但有族人痛批，既然是危橋，就要趕快修復，叫他們走危橋，難道他們生命就不值錢？

「實在封太久了」，天龍飯店業者張紅雲無奈地說，許多遊客慕名而來，為的就是要走吊橋，卻吃了閉門羹，氣憤之餘把箭頭指向飯店，也有遊客到派出所大罵，飯店跟派出所都受了無妄之災。

另外，也有不少旅行團因為天龍吊橋封橋，都取消行程，對當地觀光發展更是一大傷害。聽聞至少還要等到明年中才恢復通行，張紅雲嘆氣說，曾多次反映，但是管理單位海端鄉公所哭窮，縣府與縱管處也都聲稱沒有經費，3個單位互踢皮球，現在只希望公部門提升效率，盡快完成修復。

(中國時報)

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