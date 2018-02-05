攜手陳福山 林水金拚壯圍鄉長

2018年02月05日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉政治版圖偏綠，總統、縣長等大選能拿到6成5票數，但鄉長、2席議員都非民進黨籍，讓綠營支持者相當扼腕，4日前民進黨籍議員林水金宣布，與無黨籍議員陳福山完成整合，並喊出「林水金一票，陳福山一票」，將投入壯圍鄉長選舉。

壯圍鄉有2席議員席次，2014年由無黨籍陳福山、國民黨黃建勇、民進黨林水金3人參選，陳、林2人當時是現任議員，林水金以3％之差輸給黃建勇，地方原本都認為，年底選舉壯圍鄉議員之戰，又是陳、黃、林3人競爭。

林水金坦言，一開始也認為要選議員，但支持者跟他說，還在當議員的時候就選不贏，如今2名議員很打拚、樁腳又穩固，「不要選議員，應該選鄉長才適當！」再加上國民黨在壯圍鄉完成整合，讓綠營相當緊張，但如果他跟陳福山合作，勝算很大。

陳福山表示，他與林水金如果選不一樣，當然可以合作且全力支持，與林2人沒談任何條件，是因為他與林水金的支持者、票數重複太厲害，估計有7、8成重複，票投誰讓支持者都很為難，「他選鄉長，我選議員，相信都有當選的機會。」

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，林水金參選鄉長是很好的安排，應該會徵召林水金，預估過年後確認。國民黨在壯圍鄉則有鄉公所祕書沈清山完成鄉長登記、現任議員黃建勇爭取議員連任。

(中國時報)