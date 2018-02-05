徐耀昌拚連任 吳敦義信心喊話

2018年02月05日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

國民黨主席吳敦義4日上午至苗栗參加2018年小組長聯合授證典禮，上台致詞時除了為今年即將競選連任的縣長徐耀昌信心喊話，還批扁政府貪汙、蔡政府施政不當，並向台下鄉親高喊重返執政大家一起來！

雖然外頭寒流來襲，但在苗栗市五文昌宮活動中心內氣氛卻很高昂。國民黨主席吳敦義一進場就受到全場支持者高舉雙手呼喊：「吳主席！國民黨加油！」

吳敦義在致詞時表示，當時在行政院長任內時，為苗栗爭取到蓋高鐵的經費，還解決高鐵公司貸款利率太高的問題。他強調，國民黨執政時期四大原則，除了兩岸關係和平外，就是廉能又有效率的施政，不像前總統陳水扁拿了不該拿的錢。執政期間除了拚經濟外也提升國家競爭力，僅次於美國，社會和諧沒有世代紛爭。

他說，國民黨執政的時候也沒有搞一例一休，暗指現在的蔡政府掀起勞資大戰，還說「現在的年金改革太狠了」對軍公教警消都是不公平的。主張「九二共識」的國民黨，既維持了中華民國的尊嚴，也維繫兩岸的和平。吳敦義強調，從2008年開始，境外來台觀光客，每年都增加1百萬，都是仰賴和平穩定的兩岸關係。

吳敦義讚揚苗栗縣長徐耀昌表現很棒，在年底九合一選舉，首波提名縣市長人選時，就把爭取連任的苗栗縣長徐耀昌列入其中，2018年要穩穩地守住山城，在未執政的縣市中多贏幾個回來，並期待2020年國民黨重返執政。

(中國時報)