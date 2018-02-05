胡志強挺盧 江啟臣關心寒害

2018年02月05日 04:10 中國時報 張妍溱 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國民黨立委江啟臣走訪柑橘果園，關心農產收成、價格穩定及災損補助情形。（王文吉攝）

國民黨台中市長擬參選人盧秀燕，4日偕同前台中市長胡志強、夫人邵曉鈴、昔日市府團隊，前往南屯區慈濟台中靜思堂謁見證嚴法師，除了向上人拜早年並聆聽上人開示，現場證嚴法師賜贈胡志強與盧秀燕等人每人一個福慧紅包；胡志強也向現場好友們表示，希望大家「多幫忙盧秀燕」。

另一名擬參選人江啟臣，則是回祖厝祭祖，並在24節氣中的「立春」、也是農民節這一天，到果園拜訪農友，關心寒害損失現況。

胡志強夫婦帶領前市府團隊，包括前建設局長吳世瑋、前民政局長王秋冬、前社會局長王秀燕等共20多人拜會證嚴法師，胡志強向在場所有人表示：「大家都離開原來的位置，但盧秀燕也想離開原來的位置，到市政府去」，期待一棒接一棒，要大家多幫忙，語意流露政壇情誼依舊，令昔日市府主管們很感動。

盧秀燕表示，大家的認同讓她展現政治動力，問政路上有大家支持的感覺真好，祝福新的一年事事順心。胡志強指出，他在任時相當注重團隊互動，團隊和諧才能帶動市政運轉順利，帶領大台中向前走，昔日戰友卸任後仍相聚熱絡，感到珍貴難得。

胡志強表示，地方政府需要中央幫忙協助，不管政治如何變化，沒有忘記台中市民、一直幫忙地方建設的立委「就是盧秀燕！」以康橋計畫為例，即使不在盧秀燕選區，她也是大力幫忙，對盧的問政及爭取地方建設表示肯定。

另外，江啟臣回到豐原區東陽里祖厝祭祖，他向列祖列宗上香報告：「家族世代務農，農民節就是家族的節日，我從未忘記農家子弟身分，若當市長，一定認真照顧農民，不辱沒江家好名聲。」他也許諾，會想辦法讓市民過更好的生活，實現「台中躍起、大城新生」的夢想。

(中國時報)