推長者共餐 鐘鼎平獲三金獎

新北金山區六股里長鐘鼎平（左二）推動銀髮俱樂部、老人共餐及社區陪伴站，獲金樂獎、金力獎和金站獎。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北市金山區六股里長鐘鼎平，在里內推動銀髮俱樂部、老人共餐及社區陪伴站，自己也化身運動帶領員帶著長者共餐、運動，4日獲新北市長朱立倫頒發金樂獎、金力獎和金站獎，成為長者服務的三冠王。

新北市府4日舉辦「新北市金樂獎、金力獎、金站獎表揚活動」，由朱立倫頒發45個「金樂獎」（銀髮俱樂部）、121個「金力獎」（推動老人共餐有力人士）及30個「金站獎」（社區陪伴站），感謝單位和個人長年在社區中推動關懷訪視、健康促進、老人共餐等社區服務。

朱立倫表示，新北市將在4年後邁向高齡社會，市府2012年推動老人共餐，並陸續推動銀髮俱樂部和社區陪伴站，至今已有398個銀髮俱樂部、898個老人共餐點、30個社區陪伴站，感謝大家共同推動高齡政策，讓長者可以在社區中健康安老。

獲得三金獎表揚的鐘鼎平說，獲獎是志工共同努力的成果，辦理銀髮俱樂部及老人共餐多年後，去年進一步升級成社區陪伴站，自己更帶頭參加動健康培訓，鼓勵所有志工參加佈老時間銀行訓練，增加長者到俱樂部、陪伴站的意願。

鍾鼎平說，剛開始帶領長者運動時，長者肢體動作明顯遲鈍，但1、2個月後，大家只要聽到音樂，就會自動跟著一起運動。

從蘆洲搬來社區的李阿嬤，前年從事板模工作的獨子因意外過世，她終日以淚洗面，在佈老志工持續的關懷和鼓勵下，逐漸走出喪子之痛，現在都會到俱樂部來共餐。

新北市社會局長張錦麗表示，除了金山區六股里之外，板橋金華社區發展協會和萬里北基社區發展協會，也同樣獲得三金獎表揚。

(中國時報)

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