林佳龍商圈撒紅包 被索一空

2018年02月05日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市天津路年貨大街已開賣，迎農曆新年到來，市長林佳龍不畏寒流低溫，4日提前發送近千份狗年紅包給民眾拜早年，採買年貨人潮絡繹不絕，民眾早已大排長龍，市長1元紅包很快被索取一空。

寒泠低溫來襲，穿著西裝及襯衫、長褲的林佳龍一一發紅包給民眾，他說，天氣寒冷但商圈仍不斷湧入採買人潮，人氣如此旺自然也不會覺得冷，呼籲民眾「緊來鬥熱鬧」；他說自己首次在天津商圈發紅包，藉機跟市民拜個早年，祝福大家「狗年旺旺、喜迎來富」。

林佳龍指出，紅包裡面有1元硬幣，外型是「家」的造型，結合狗年旺旺讓台中這座幸福宜居城市更好；因應花博紅包內有一隻「來虎」音同「來福」代表狗年喜迎來富。一對陳姓夫妻帶著2歲大小孩特地從太平區趕來排隊，寒風凜冽等了1個多小時，領取後開心說：「拿到市長紅包好幸運！」民眾趁特價採購禦寒服飾及年貨，商圈業績較平日成長不少。

另外，寵物友善城市及柑橘促銷活動在南屯區魚市場前廣場一同登場，林佳龍呼籲以認養代替購買讓台中成為毛小孩友善城市。他表示，台中市成為全台第2大城，預估超過10分之1的家庭養寵物，毛小孩如同家人，養牠就要愛牠、認養代替購買，養育後絕不棄養，承諾動保業務人力、預算逐年增加，維護動物權益，管理毛小孩的食安與醫療。

(中國時報)