翁章梁、張明達 南北PK

民進黨嘉義縣長初選參選人翁章梁4日在政見發表會上，除質疑國民黨介入民進黨初選外，也對張明達缺席政見會表遺憾。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
、翁聖勳／嘉縣報導
張明達4日反擊翁章梁，指他刻意扭曲。（翁聖勳攝）

民進黨嘉義縣長初選政見發表會4日登場，翁章梁1人在台北唱獨角戲，同時間，張明達陣營卻在新港鄉辦大型造勢，頗有南北PK意味，翁章梁闡述理念，不忘批評對手缺席政見會是不負責任，並質疑國民黨全力介入初選，張明達除反駁每個人表現理念的方式不同，要翁章梁不必刻意扭曲攻擊外，也痛批翁說國民黨動員支持他，是不實抹黑。

張、翁兩陣營初選持續過招，昨電視政見發表會因張明達拒絕參加，剩翁章梁獨挑大梁，不過，張明達同時間也舉辦大型說明會，約數千人參加，張明達競選團隊發言人黃嫈珺指出，碰到寒流，這場造勢原本要取消，因對手一再緊咬張明達缺席政見會不放，所以如期舉行，「對手透過北部媒體發表政見，我們選擇和群眾面對面，看選民比較買誰的單。」

翁章梁除針對對手缺席表示遺憾、不負責任外，也說一旦當選，會爭取縣長張花冠支持，另勝選有沒有可能拉張明達進競選團隊？翁章梁說還，要再跟團隊討論，不排除這個可能性，另也公開質問國民黨主席吳敦義，是不是策略性讓國民黨組織、系統介入民進黨初選？並指國民黨全面介入，要搞黑金復辟。

張明達反擊翁章梁抹黑，強調他不分藍綠，也有不分黨派的朋友，難道有國民黨友人挺他，替他站台，就要遭人抹黑嗎？還說自己委託學術單位做的民調都穩定領先，如勝出會邀請立委陳明文擔任競選團隊團長，翁章梁擔任總幹事，團結黨內力量，贏得縣長勝選。

(中國時報)

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