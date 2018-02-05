遭賴帳逼喝尿 援交妹怒告嫖客

2018年02月05日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

22歲黃姓男子有特殊性癖好，分手後常透過網路、手機通訊軟體邀約援交妹性交易，上月他邀約援交妹小潔（化名）性交易，謊稱給高價1萬元逼迫對方無套、喝尿，事後卻耍賴僅支付4000元，小潔寧願被裁罰仍要提告，警訊後將他函送法辦。

警方調查，黃男擔任保全工作，月薪約3萬多元，女友疑因不能忍受他的變態行徑，去年提出分手；黃男寂寞難耐，開始在網路中找尋應召女性交易。

黃男數月前，邀約一名應召女從事性交易，在性交過程中偷拔套射精，更逼迫應召女喝尿，應召女一怒之下回報馬伕，黃男當場被馬伕痛扁，他隨後改鎖定援交妹下手。

黃男的變態行為，讓他成為許多援交妹的拒絕往來戶，在許多援交妹的群組內惡名遠播。例如拿電擊棒威脅從事變態性行為，包括無套，還強逼援交妹喝尿、狗爬，甚至白嫖。

今年1月初，黃男苦無發洩對象，把腦筋動向曾經找過兩次、暱稱小潔的援交妹，黃男為避免被拒絕，申請新的Line帳號，雙方相約在汽車旅館，小潔到場識破、當場拒絕。

黃男將價碼從4000元加至1萬元，小潔這才同意。未料黃男無套射精，逼迫小潔完事之後要喝尿、學狗爬，但事後僅支付4000元。

小潔一氣之下，寧被罰也要前往派出所提告，黃男辯稱：「這是你情我願的性交易！」警訊後依詐欺、強制性交及竊盜等罪將黃男函送法辦。警方呼籲，若有援交妹受害，勇於出面向警方報案。

(中國時報)