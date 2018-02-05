逾40年老屋活化 最高補助142萬

大溪區中山路百年歷史建築「蘭室」，是桃園老屋換新裝「微整形」成功首例，都發局今年加碼推「老屋活化」，連內裝都補助。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

營建署推都市美化，4年前補助讓老屋「修舊如舊」，但卻碰上磁磚掉落險被開罰的「中年屋」申請換外牆，淪為政府出錢幫屋主修磁磚，桃市府換推老屋活化，增訂嚴苛條款，限定40年以上、具歷史文化價值的老屋，且內、外裝都補助，最高達142萬元，盼形塑具特色且一致性的城鄉風貌。

都發局住宅發展處補助民眾申辦「都市更新整建維護補助」，房屋只要經老屋健檢判定結構安全有疑慮，就能提出申請，每案可補助總修繕經費45％，若是公告地區如老街溪、大溪老街、桃園火車站、中壢火車站和內壢火車站周邊等重點更新區域，更可高達75％，最高上限1000萬元。

不過營建署本意是要形塑具特色且一致性的城鄉風貌，希望集中老舊建築物「修舊如舊」，保留原始如木梁、牌坊等歷史味道，但因只限定屋齡15年以上，歷經連2年掛蛋無人申請後，去年湧進10件，卻不乏因磁磚脫落、違反《建築法》遭警告勸導，因而找上門的「中年屋」申請換外牆，「幫屋主修磁磚」與當初立意不符。

住宅發展處師法台南，增編700萬經費，今年首度推出「老屋再生活化補助」，將年限拉高到40年以上合法建物，經文化局認定具文化歷史保存價值，就能申請裝修，除外牆拉皮最高40萬元，更額外補助室內修繕90萬元，油漆、梁柱、隔間內裝等都可，但民眾需自籌5成修建款，若老屋翻新後活化商業經營，每月還補助1萬元1年，等於最高補助142萬元，即起至10月底都能提出申請。

(中國時報)

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