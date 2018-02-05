台積電增產報國 4年誕生3100娃

2018年02月05日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

南科管理局4日歡慶成立15周年，並舉辦第14屆集團結婚，多年來，已促成園區內誕生364對佳偶，今年24對新人中，除了園區員工，也有維護治安的保警隊成員，其中，台積電南科廠員工就占7名，根據管理局統計，過去4年來，光是台積電南科廠就有超過2000名員工結婚，生下3100多位寶寶，堪稱另類紀錄。

邁入第14年的集團婚禮，今年以「希旺南科、許諾之地」為主題，用幾米繪本風格打造婚禮會場，適逢狗年即將來臨，主辦單位安排6隻可愛柴犬開場領路，24對佳偶依序進場，時裝、古裝打扮都有，相當亮眼，小花童巧扮「南科希旺大使」，用俏皮話的說唱方式祝福新人，氣氛輕鬆有趣。

代理市長李孟諺應邀擔任證婚人，致詞時提到，南科園區經歷15年發展，現在有超過200家廠商進駐，提供近8萬人就業機會，占台南市就業人口近10％、占總體產值近40％，衍生的就業機會及帶動經濟發展，極為可觀，未來，除了解決南科用水、用電問題，也將開發四通八達的交通網，便利員工上下班。

南科管理局局長林威呈表示，園區在台積電5奈米建廠、3奈米確定落腳後，相關產業也陸續進駐，群聚效應浮現，去年年產值逼近9000億，今年有機會挑戰營業額新高，可望繼竹科後，成為第二個破兆的科學園區。

(中國時報)