劉曉玫擬參選 挑戰徐榛蔚

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中國時報
／花蓮報導

參選震撼彈！國民黨布局年底百里侯，日前正式提名立委徐榛蔚代表參選花蓮縣長，連續2屆「嘸人選」的民進黨決定「出奇招」，傳出徵詢議會炮火猛烈的縣議員劉曉玫披戰袍，劉曉玫4日正式表態爭取黨內提名，強調願意為花蓮再戰一次，力抗「縣長夫人」徐榛蔚。

花蓮政治版圖藍大於綠，被民進黨視為艱困選區，2009年兩屆呈現「嘸人敢選」窘境，2年前撼動藍營鐵票區，擊敗國民黨立委創下綠營在花蓮最高的得票率的蕭美琴，被視為徐榛蔚最強勁對手，但蕭忠於「做好，做滿」承諾，仍一貫表達「沒有意願。」

蔡英文總統月初以民進黨主席身分來花蓮跟黨公職閉門座談，會中有黨員建議徵召立委蕭美琴出來選縣長，小英僅強調尊重蕭美琴意願，並特點名誇獎「戰將」劉曉玫問政炮火猛烈，不畏強權、議會問政表現第1名，希望她繼續做花蓮的第1名，引發外界揣測。

45歲的劉曉玫當選5屆民意代表，問政犀利、勇於揭弊形象深植人心，尤其在議會力抗縣長傅崐萁表現備受死忠綠營支持者肯定，劉曉玫正式表態爭取提名，強調她向來選擇一條難走的道路，對於花蓮有很多更好的想法，受到小英總統鼓舞，願意挺身而出，為花蓮再戰一場。

劉曉玫表示，看到蕭美琴立委辛苦經營花蓮，讓她有勇氣站出來與蕭美琴共同承擔，她指出很多事情需要改變，才能達到心中理想、公平、正義的花蓮。至於原先就有意角逐的行政院東服中心執行長許傳盛，民進黨將循黨內機制，先協調後初選推出最佳候選人。

(中國時報)

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