量減2成 敏豆飆漲到200元

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中國時報
／高雄報導

氣候異常，加上年初至今數波低溫侵襲，導致農民採收作業受阻，全台產量大宗的美濃區敏豆，果實不開花，產量銳減2成，量少價格飆漲，台北拍賣市場4日平均價為每公斤120元，也有大盤商以近200元向農民直接收購。

美濃農會總幹事鍾清輝說，台北拍賣市場1日敏豆的平均價格為每公斤70元，4日就漲價平均價格為每公斤120元，甚至出現單價每公斤170元的高價；至於冬季裡作美濃橙蜜香小番茄比較怕雨，連續多天寒流並未下大雨，因此小番茄較不受影響。

美濃廣林里種植2分地敏豆的農民馮德宗說，敏豆正值開花卻遭遇寒流，導致一半以上不開花，甚至葉子萎縮沒辦法結果，產量不到1/3，損失不小。

馮德宗表示，敏豆產量少，貨源供給明顯短缺不足，有大盤商直接向農民以每公斤近200元的好價格收購，但農民也沒貨給盤商，即便有好價格也沒有賺頭。

敏豆農劉文財說，因分批種植，敏豆原本45至60天可採收，受寒流影響生長緩慢，造成採收期接不上，甚至生產期重疊，嚴重影響採收人力。

高市農業局副局長王正一指出，敏豆要攝氏10度以下才會寒害，這波寒流高雄最低溫11度，影響不大，然而近年極端氣候，氣溫起伏大，許多作物都減產，今年元月至今，敏豆交易量比去年減少57％，但價格也上漲63％。

(中國時報)

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