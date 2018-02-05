36小時 掃出2販毒集團

2018年02月05日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市警方為徹底打擊社區毒品問題，在農曆年前進行威力掃蕩，並在36小時不斷電式的辦案過程中，「掃」出2個販毒集團，逮捕4名販毒主嫌及13名擔任「送毒宅急便」的藥腳，後續均移送基隆地檢署偵辦，淨化社區治安。

基隆市三分局依據警政署「安居緝毒專案」計畫，深入社區了解，並以「販毒者據為販毒之大樓與社區」為目標，於本月1、2日結合刑事警察局偵查第3大隊第2隊、基隆港務警察總隊等單位，動員42名警力，展開2波威力掃蕩。

偵查隊長許耀彬表示，1日首先在中山區某社區偵破一個「小可」販毒集團，拘捕綽號「小可」的首腦謝男（46歲）及7名藥腳到案，謝男也因此遭羈押禁見。

無獨有偶，警方2日又在安樂區掃出一個「阿娥姐」販毒集團，拘捕綽號「阿娥姐」集團首腦李女（58歲）與周姓男友（58歲），以及負責送毒的古女（62歲）等3人及6名藥腳到案。

警方指出，李女與周男這對毒鴛鴦一樣從去年6月起，開始進貨安非他命再行分裝，以每包1000元價格，由古女媒介藥腳顧客，再由周男充當「送毒宅急便」，按址限時送達；他們的藥腳也遍及安樂、七堵、暖暖等區。經訊後，警方也將李女、周男、古女3人送辦，李與周被裁定羈押禁見。

(中國時報)