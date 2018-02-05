假「北檢」騙錢 民眾最易上當

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中國時報
／台中報導

台中市警察局統計2017年市民接到詐騙集團電話被騙錢，以台北地檢署名稱成功騙取民眾金錢居冠，其次為「檢察官」3成、「健保局」2成；另假冒「金管會」詐騙件數雖不高，卻讓許多退休長者因此積蓄全沒；警方成功破獲國內頗具規模的車手集團，預估6000位民眾報案，陸續逮獲1011名嫌犯、不法獲利6000萬元。

「距離遠，拖延查證時間。」詐騙集團假冒台北地檢署檢察官詐騙案件超過6成居冠，日前員警逮捕一名詐欺車手，在其身上搜出假冒「北檢」的文書，剛開始嫌犯辯稱「路上撿的」，經警方突破心防坦承幾天前才「面試合格」，冒充「北檢」名號遠從桃園南下取款。

刑警大隊統計中指出，「警察」也常被詐騙集團利用！警方估計超過4成，詐騙集團假冒警察名義撥打被害人手機，謊稱銀行帳戶遭不法集團盜用洗錢將遭凍結查扣騙取個資；假冒警察案件中，雙北警察局合計占5成。另假冒健保局人員詐騙，以被害人健保卡被非法使用必須收取積欠健保行騙。

警方表示，經6千名被害人報案職業逾5成為退休人士及家管，8成50歲以上長者。日前50歲游姓阿嬤在家接獲假冒「北檢」電話，誆騙她在台北市涉及擄車恐嚇案件，「帳戶的錢會被凍結，她嚇得依照詐團指示將提款卡及密碼裝袋密封，待「假監管科員」收取，被騙走60萬元老本。

(中國時報)

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