一黨說了算的民主進步

2018年02月05日 04:10 中國時報 包正豪

民進黨是非常擅長運用語言傳播的政黨，這種特質在當下傳播為王的政治當中，非常具有競爭力，甚至可以這樣說，民進黨主導了選舉政治議題走向，從而在國內選舉政治當中取得了優勢地位。

民進黨對社會脈動極其敏感，但所關注的重點倒不是國計民生，而是如何在選舉中獲勝。只要社會輿論出現不利於該政黨的蛛絲馬跡，民進黨的反應總是又快又準，致力於取得輿論先占地位，把社會討論的風向帶往該黨所熟悉的戰場。

從純粹選舉操作技術面來看，民進黨確實很會選舉，其他政黨最少都被甩出10條街外，更別談像恐龍一樣的國民黨了，尾巴被燒，大概10秒之後還都沒反應，過20秒才會「啊」一聲，然後沒了。但聰明人懂得利用話術扭轉不利情勢，找捷徑來規避困難，卻完全沒有解決問題，只是掩蓋危機而已，問題依然在哪裡，只是有沒有被看見而已。

民進黨祕書長洪耀福近日殺氣騰騰地直指國民黨是百足之蟲，死而未僵，更指控國民黨是保守勢力代表，隨時準備復辟反撲，所以2018年地方選舉要讓國民黨再輸一次，而今年的選舉被洪耀福定義為「台灣長治久安的關鍵一役」。說實在的，這種拉高選舉歷史意義的橋段已被用爛了，以往不管哪個政黨選舉獲勝，台灣也沒有陸沉，民眾依然得認分地為生活打拚。

再怎麼笨的選民，經過20年的訓練，也該知道這是政黨操弄選舉的話術，當不得真。只是洪耀福為什麼還要用這種爛伎倆呢？

理由很簡單，洪耀福在替2018地方選舉鋪哏，因為社會輿論已出現對蔡政府執政不滿的種種跡象，擔心危及民進黨選情，所以洪再度使出民進黨的拿手絕活，帶風向，要把社會討論的焦點轉移到民進黨熟悉的戰場，區分你群和我群，蓄意製造社會對立，然後民進黨才有可能從執政不利的指摘當中脫身。整個操作是環環相扣，經過設計的政治戲碼。

蔡總統先是對海外台僑發表預錄影片，解釋她的低支持率是因為「辛苦的要先做，之後才比較輕鬆」，是在「做過去總統不敢做的事，與不敢付出的政治成本」，然後關鍵字是「改革」，她強調「改革仍會堅定推動」。這種文青式的政治語彙，對吃重鹹的台灣民眾大概沒有用處，需要其他人的「說明詮釋」，才能發揮區分敵我的選舉動員功能。所以這時候洪耀福就赤膊上陣了。

洪耀福首先將社會上對民進黨執政不滿而發聲的群體，統統定義為反改革的保守力量，然後替國民黨潑上保守勢力代表的墨汁，最後把國民黨和共產黨連結，傳達國民黨是共產黨同路人的訊息給社會。這樣一來，1年多以來向執政黨表達不滿的人，就統統是反改革且和大陸互通款曲的保守派，所以民主進步的台灣人應該要團結起來，支持民進黨贏得選戰。這是洪耀福的邏輯，也正是民進黨想要帶的風向。

為了粉飾施政不利，為了贏得選舉，民進黨選舉操盤手洪耀福，不惜誣指民主社會裡常見的異議者為反改革者；肆無忌憚地指控國內的合法政黨為叛國者，完全不在乎台灣社會所要付出的代價是，再一次深深的社會分裂，視彼此為寇讎。而這一切，只是為了一個政黨的私利。

台灣確實是一個「民主進步」的社會，只不過這個民主進步是由一個政黨來獨斷決定。熟悉嗎？你我記憶當中的威權政體，不就正是這樣嘛！

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)