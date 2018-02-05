兩岸對抗升溫 令人憂

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳建仲

大陸2018年對台工作會議2日落幕，對照去年全國政協主席俞正聲和此次國務院副總理汪洋的談話顯示，大陸對台工作將轉趨主動且強勢，尤其兩岸對抗形勢逐步升高，不論是M503航線爭議、梵諦岡外交危機，乃至對岸針對蔡英文談話的強勢反擊等，兩岸重返對抗幾乎已是定局，萬一上升到「領導人意志」的對決，結果會不會地動山搖，就很難預料了。

此次大陸對台工作會議最大的特色就是貫穿最高領導人習近平在十九大工作報告中的指導思想，因此，汪洋開頭就強調推動對台工作在新時代有新氣象、新作為，呼應「習近平新時代中國特色社會主義思想」的總路線。和去年會議比較，汪洋出現若干新的提法，以彰顯深化落實十九大報告涉台論述的主要精神。

十九大報告涉台的主要精神是堅持一國兩制、和平統一，要在推動中華民族復興的進程中實現祖國統一。汪洋把去年「牢牢把握兩岸關係發展方向」改為「主導兩岸關係大局」，顯示對岸從消極防制台灣獨立的方向，調整為主導兩岸朝向和統的大局。汪洋的談話將「堅持體現一個中國原則的『九二共識』」，改為「堅持一個中國原則和『九二共識』」，既強調了北京捍衛一中原則的底線，也保留了台灣當局仍然可回到較具空間的「九二共識」，化解兩岸僵局。

汪洋增提「當前及今後一個時期，對台工作面臨風險挑戰」，這是對台灣今年選舉可能的變局、獨派的動作和美、日、中、台關係變化等的情勢判斷，這也是習近平提出反獨「六個任何」的依據。汪洋強調反獨之餘，特別提出「推動兩岸同胞共同弘揚中華文化、促進心靈契合」、「持續深化兩岸經濟社會融合發展」的新政策和「推進祖國和平統一進程」的新任務，這不僅為反擊蔡政府的「去中國化」政策，也代表北京將強勢推動兩岸融合工作。

去年，俞正聲強調「團結台灣所有認同兩岸同屬一個中國的政黨、團體」，汪洋改提要「逐步為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」，從爭取台灣各黨派共促統一轉向直接爭取民眾，成為今年對台工作的重點，將更積極推動從體驗式交流到三中一青（中小企業、中低收入、中南部、青年）、一代一線（青年一代、基層一線），吸引更多台青和台企赴陸發展，進一步將台灣融入「十三五」規畫、「一帶一路」和「中國製造2025」中。

我方陸委會認為對岸片面設定「一中原則」與「九二共識」作為兩岸互動政治基礎，利用各種手段施壓威嚇及矮化台灣，是造成兩岸關係遲滯不前的主要原因；希望對岸放棄對台負面作為，儘速溝通協商，兩岸才會有相向而行的新氣象。

遺憾的是，兩岸不但為M503航線升高對抗，甚至上綱到對蔡英文的「領導人意志」和「台灣價值」的交鋒。隨著今年九合一選舉的催化，台灣統獨對抗勢必更為熾熱，民進黨必然對大陸的強勢採取反擊措施，雙方都不肯退讓，對抗必然轉強，危機勢必深化，令人憂心。

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)