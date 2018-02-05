2018年02月05日 04:10 中國時報 劉廣定

台大的校友和師生有一特點，許多人對校務很關心，不時提出一些意見。這當然是好事。因為如有兼顧法制、民主而又合情合理的建議，校方能夠採納，校務可獲改善，台大則能不斷進步。當前的校長遴選事件原已告一段落，但有校友和師生提出召開臨時校務會議重議此事，在此擬一陳拙見。

筆者在孫震與陳維昭兩位台大校長任期內數度獲選為校務會議代表，知道台大校長不是可以為所欲為的。

行政會議、校務會議都可以否定或修正校長對校務的做法，甚至行政會議的決定，校務會議也可要求再議。例如，民國91年某次行政會議決定台大與國北師（現為國立台北教育大學）成立「策略聯盟」，為將國北師併入台大做準備。但翌年初校務會議代表質疑其適當性，而要求嗣後須經校務會議充分討論，故此事當時形同擱置，至今似仍進展不多。

台大校務會議也可依法規做出許多重要決定。例如早年有些教授為政府機關或其他學校「借調」且無年限，對本校教學頗有影響。民國77學年度台大校務會議中即通過包括陳師孟教授在內之多位教授提案，決議借調應經校方同意，除法律明定有任期者外，一律只先借調2年，有必要至多再延長1年。然陳師孟教授本人於陳水扁當選台北市長後，在未經校方正式同意前即就任台北市副市長，而3年後申請要求再任1年。民國86年元月11日台大校務會議正式否決了其申請，認定陳教授借調市政府之期限為3年，必須如期歸建。

此舉除了引致當事人不滿，陳水扁更說了「重話」，大意是「既然母校不幫校友忙，今後台大有涉及市政的問題，沒有任何特權，一切依法辦理。」其實此結果台大完全合法合理，符合所行借調辦法之精神及規定，而台大辦事本應依法辦理，何需特權？政治人物見縫插針，挑撥是非，自暴其短，令人不齒。

淺見以為校長遴選事件中5位候選人都已經過校務會議認可，遴選委員除教育部指派的3名外，其他也都經校務會議通過，故應該相信遴選委員公正的人格，而不應重議。如果一味深究某企業副董事長和獨立董事，或中央研究院院長與他所任命副院長之間的關係，以後若有醫師成為候選人，難道須調查遴選委員或其家屬是不是候選人的病人？而且，也不宜認定原本相識的遴選委員之間有所交往就是為某候選人拉票吧。臨時校務會議討論校長遴選委員會議一事時，務希慎重。

台大當前百廢待舉，如文學院大樓12年未見動土即是一例。至盼教育部盡快核定遴選的結果，熱心校務的校友和師生繼續給予新校長督促與鞭策，以期台大不斷進步，早日真正成為世界名校之一吧。

（作者為國立台灣大學化學系名譽教授）

(中國時報)